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Bonnie Tyler falleció el 8 de julio de 2026 a los 75 años en un hospital de Faro, Portugal, tras sufrir complicaciones derivadas de una perforación intestinal por la que había sido operada de emergencia semanas antes.
Bonnie Tyler falleció el 8 de julio de 2026 a los 75 años en un hospital de Faro, Portugal, tras sufrir complicaciones derivadas de una perforación intestinal por la que había sido operada de emergencia semanas antes.
/ Aldara Zarraoa
Por Ángel Navarro Quevedo

Hubo un momento en que los médicos le advirtieron a Bonnie Tyler que jamás volvería a cantar igual. En 1976, la cantante se sometió a una cirugía para extirpar unos nódulos de las cuerdas vocales y, durante la recuperación, recibió una recomendación que no logró cumplir: guardar absoluto silencio. Habló antes de tiempo y aquella imprudencia cambió el rumbo de su carrera. Su voz quedó rota, áspera, desgarrada. Lo que parecía una tragedia para cualquier intérprete terminó convirtiéndose en una de las identidades sonoras más reconocibles de la música popular, una voz que finalmente se apagaría la noche del 8 de julio, a los 75 años.

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