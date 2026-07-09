Hubo un momento en que los médicos le advirtieron a Bonnie Tyler que jamás volvería a cantar igual. En 1976, la cantante se sometió a una cirugía para extirpar unos nódulos de las cuerdas vocales y, durante la recuperación, recibió una recomendación que no logró cumplir: guardar absoluto silencio. Habló antes de tiempo y aquella imprudencia cambió el rumbo de su carrera. Su voz quedó rota, áspera, desgarrada. Lo que parecía una tragedia para cualquier intérprete terminó convirtiéndose en una de las identidades sonoras más reconocibles de la música popular, una voz que finalmente se apagaría la noche del 8 de julio, a los 75 años.

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La conocida como la Primera Dama del Rock falleció en un hospital de Faro, Portugal, donde permanecía internada desde mayo tras sufrir una perforación intestinal que obligó a practicarle una cirugía de emergencia. Aunque logró salir del coma inducido al que fue sometida durante varias semanas y los médicos llegaron a mostrarse optimistas sobre su recuperación, las complicaciones derivadas de la operación terminaron siendo irreversibles. La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado en el que también pidió privacidad para afrontar la pérdida.

Su última actuación tuvo lugar el 19 de marzo en el Shepherd’s Bush Empire de Londres. Poco después viajó a Portugal, país donde tenía una segunda residencia. A lo largo de su vida ya había enfrentado otros problemas de salud, como diversas intervenciones en las rodillas que, según ella misma contó meses antes de morir, le permitieron seguir recorriendo escenarios cuando muchos pensaban que ya era tiempo de retirarse.

Bonnie Tyler alcanzó fama mundial con "Total Eclipse of the Heart", balada publicada en 1983 que se convirtió en uno de los mayores éxitos de la década y en la canción más representativa de su carrera.

Una voz inmortal

La historia de Bonnie Tyler siempre fue la de alguien que desafió los pronósticos. Cuando comenzó a cantar en pequeños clubes de Gales durante los años setenta, pocos imaginaban que aquella joven de familia obrera, nacida como Gaynor Hopkins en Skewen, terminaría conquistando el mercado estadounidense en una época dominada por gigantes del rock y el pop. Tampoco parecía probable que una cantante británica construyera una carrera de cinco décadas sosteniéndose, sobre todo, en los escenarios de Europa continental, donde encontró un público que jamás dejó de acompañarla. Y, sin embargo, ocurrió.

Su nombre quedó inevitablemente ligado a las grandes baladas de los años ochenta. Después de llamar la atención con “Lost in France”, alcanzó el reconocimiento internacional gracias a “It’s a Heartache”, uno de los mayores éxitos de 1978. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cinco años después, cuando el compositor Jim Steinman puso en sus manos “Total Eclipse of the Heart”. La monumental balada alcanzó el primer lugar en numerosos países, permaneció cuatro semanas como número uno en Estados Unidos y terminó convirtiéndose en una de las canciones más emblemáticas de la década.

A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, Bonnie Tyler publicó 17 álbumes de estudio, colaboró con artistas internacionales y mantuvo una intensa actividad en los escenarios europeos hasta sus últimos años.

Lejos de desaparecer cuando cambiaron las tendencias musicales, Tyler continuó reinventándose. Colaboró con artistas como Mike Oldfield, Meat Loaf, Cher y Andrea Bocelli; publicó 17 álbumes de estudio, representó al Reino Unido en el Festival de Eurovisión de 2013 con “Believe in Me” y, en 2022, fue distinguida con la Orden del Imperio Británico por su contribución a la música. De este lado del mundo, “It’s a Heartache” fue adaptada por hinchas argentinos para dar origen al popular cántico “Jugadores”, mientras que “Holding Out for a Hero” encontró una segunda vida gracias a la inolvidable escena final de Shrek 2, donde es interpretada por la Hada Madrina.

Hoy, su muerte pone punto final a una carrera extraordinaria, pero deja intacta una certeza: pocas artistas lograron transformar una imperfección en un sello tan universal. Y cuando el cielo vuelva a oscurecerse durante un eclipse, volverá a sonar “Total Eclipse of the Heart” y la escucharemos una vez más.