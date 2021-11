Carlos Vives fue invitado estelar donde conversó con Dany Alejandro Hoyos sobre sus más de 40 años de carrera artística, pues cabe recordar que, además de músico, muchos colombianos lo recuerdan por su aparición en clásicas producciones de la televisión nacional y de sus primeras escenas románticas.

El artista comentó su experiencia en televisión que el samario reveló un dato poco conocido por todos sus seguidores, y pues dejó saber que Amparo Grisales fue la mujer que le enseñó a besar, esta confesión dejó a más de uno muy sorprendidos. De acuerdo a lo que contó Carlos Vives, todo sucedió cuando ambos protagonizaron la novela ‘Tuyo es mi corazón’, cuya historia se basó en el libro homónimo de Juan José Hoyos y fue producida por Caracol Televisión en 1985.

“Si, prácticamente. Yo recuerdo el beso mío con Amparo en el cabezote de la novela ‘Tuyo es mi Corazón’ y la primera versión fue bastante revolucionaria, porque se veía cómo las lenguas se entrelazaban; era un beso muy real. Fue un beso que tocó sacarlo del aire en ese momento porque fue revolucionario”, le respondió el afamado cantante a Suso.

Las reacciones a estas palabras se suscitaron de inmediato y por medio de las redes sociales, los espectadores del programa manifestaron la sorpresa que esto les generó. Además, recordaron el reclamo que hace poco le hizo ‘la diva de divas’ a Claudia Elena Vásquez, esposa de Carlos Vives, cuando le envió su respectivo mensaje de cumpleaños.

“¡¡Hola, mi Carlos hermoso!! ¡Dile a tu mujer que quite el filtro, es imposible hablar contigo o que te dé mensajes ¡¡Mucho control!!”, escribió Amparo Grisales en su momento y agregó algunas risas para suavizar el reclamo. La respuesta del intérprete de ‘La tierra del olvido’ y ‘Cumbiana’ no tardó en llegar y este, aclarando la situación, devolvió los elogios a quien fuera su maestra de besos: “Al contrario, si no fuera por Claudia ¡ahí si estaría completamente incomunicado! Siempre me da tus mensajes ¡¡Te quiero!!”.

El artista de 60 años protagonizó, junto a grandes actores, diversas series y telenovelas, siendo recordado por encarnar a célebres personajes como “Gallito” Ramírez y al famoso compositor Rafael Escalona. De ese modo, Vives cautivó multitudes en América y en Europa con los ritmos de Clásicos de La Provincia, álbum con el que rompió su propio récord de ventas (triple Disco de Oro y triple Disco de Platino en 1993 y 1995), que ostentaba la banda sonora de Escalona.

Además logró ubicar en los primeros lugares de los listados pop canciones de juglares vallenatos como Emiliano Zuleta, Juancho Polo Valencia, Luis Enrique Martínez y Carlos Huertas, entre otros. En mayo de 2016, publicó su nuevo sencillo ‘La bicicleta’, a dúo con Shakira, el cual debutó como número uno en Billboard y se convirtió en el decimosegundo primer puesto de Carlos Vives en su carrera musical, destacando como el tercer artista latino con más #1 en Billboard.

Ahora el cantante se encuentra promocionando su más reciente proyecto: ‘Encanto’, la nueva película animada que Disney basó en Colombia y para la cual interpreta el tema principal, así como varias de las canciones que aparecen en la cinta, cuyo estreno será el próximo miércoles 24 de noviembre y promete ser todo un éxito en las salas del territorio nacional.

