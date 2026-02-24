La banda británica Chameleons confirmó su regreso a Sudamérica con la gira “Latin America Tour 2026”, que incluirá un esperado concierto en Lima el 13 de mayo de 2026. La presentación se realizará en el Centro de Convenciones Leguía.

Formados en 1981 en Middleton, cerca de Manchester, Chameleons es considerada una agrupación fundamental del post-punk británico. Su sonido, caracterizado por guitarras atmosféricas, bajos envolventes y letras introspectivas, definió parte de la estética oscura y emocional de los años ochenta.

Durante su etapa clásica publicaron discos clave como “Script of the Bridge”, “What Does Anything Mean? Basically”, “Strange Times” y “Why Call It Anything”, trabajos que con el tiempo se convirtieron en álbumes de culto e influencia en el movimiento post-punk europeo.

Chameleons vuelve a Sudamérica y confirma concierto en Perú. (Foto: Instagram)

Actualmente la banda mantiene como figura central a Mark Burgess y continúa activa con nuevas formaciones. En 2025 lanzaron “Arctic Moon”, su más reciente producción de estudio, celebrada por la crítica especializada y bien recibida por su base de seguidores.

El show en Lima promete un recorrido por toda su trayectoria, incluyendo clásicos como “Second Skin” y “Swamp Thing”, además de nuevas canciones de “Arctic Moon”. La puesta en escena destacará por su intensidad sonora y su conexión emocional directa con el público.

Las entradas para el concierto estarán disponibles a través de Ticketmaster desde S/189. Con esta visita, Chameleons vuelve a la región y confirma un concierto en Perú para el 13 de mayo en el Centro de Convenciones Leguía.