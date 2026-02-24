Resumen

Chameleons vuelve a Sudamérica y confirma concierto en Perú. (Foto: Instagram)
La banda británica Chameleons confirmó su regreso a Sudamérica con la gira “Latin America Tour 2026”, que incluirá un esperado concierto en Lima el 13 de mayo de 2026. La presentación se realizará en el Centro de Convenciones Leguía.

