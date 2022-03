Conforme a los criterios de Saber más

Una onza y media de ron, un shot de mandarina, unos toques cítricos adicionales, además de amargo aromático. A Fiorella Larrea, elegida mejor bartender, el Premio Luces le inspira un coctel de intenso color. Ella sacude la mezcla y la sirve en copa fría. En el hall del histórico edificio de El Comercio, la líder de la barra del restaurante Tragaluz nos da una lección a los redactores de Luces. Su coctel nos ayuda a reconocernos como un equipo que intenta ser dulce, pero con un toque de amargura.

A diferencia del año pasado, cuando los galardones fueron entregados a domicilio, la edición 18 de los Premios Luces retoma su voluntad primera: convocar a los artistas y creadores. Sin embargo, obligados por la coyuntura, el distanciamiento social se deja sentir: nuestros invitados llegan a horas prefijadas, respetando el limitado aforo.

Fiorella Larrea de Tragaluz, ganadora de Mejor bartender en los Premios Luces 2021. (Fuente: El Comercio)

Sin embargo, siempre serán posibles los reencuentros significativos. El equipo de “Al ángulo” coincide en el hall con el de “Mr. Peet”, lo que evidencia lo diversa que hoy se muestra la prensa deportiva: unos llevan su quinto premio al mejor programa deportivo en televisión; los otros, el primero entregado a un programa digital igualmente pelotero.

Los actores también coinciden: Magaly Solier, Marcello Rivera y Mayella Lloclla intercambian recuerdos y filmaciones compartidas. Rivera está emocionado: en 30 años de carrera, es la primera vez que recibe un premio. Como experto en iluminación escénica que es, reconoce la forma del trofeo: “¡Es un par 64, la luminaria más potente que hay en el mercado”, dice. Él sí sabe.

Más categorías

Fueron 52.153 lectores de El Comercio los que ingresaron a la votación virtual, entre el domingo 9 de enero y el domingo 13 de febrero, para elegir a sus candidatos favoritos en 42 categorías, a las que incorporamos esta vez los contenidos digitales. Con ello, intentamos reconocer el trabajo de los creadores que cada vez más utilizan las nuevas tecnologías y formatos virtuales para llegar a públicos que desbordan las fronteras nacionales.

Este año, en un hall casi vacío, la voz de Linda Caba cantando a capela “No sé” con Explosión de Iquitos, es aplaudida solo por un pequeño grupo de privilegiados. Lo mismo sucede cuando asistimos a un concierto íntimo ofrecido por Yuyachkani, que nuestros lectores podrán ver en los videos que iremos compartiendo en nuestra web. Confiemos en que, en la siguiente edición del premio, el distanciamiento social sea un mal recuerdo y que el aplauso se multiplique. Que vengan tiempos menos amargos.

Todos los ganadores

Televisión

Mejor programa periodístico: “ATV noticias: al estilo Juliana” (ATV)

Opinión, entrevistas y análisis: en un horario atípico, la periodista Juliana Oxenford y su productor Javier Ávila se impusieron en un año complejo a la difícil competencia

“Le hablo a la gente como le hablo a mi familia, a mis amigos. La gente quiere ver personas en la pantalla. No me quejo de mis colegas que leen teleprompter. Me encantaría tener esa habilidad y esa postura maravillosa. La que ven es lo que hay”, dice la periodista.

Javier Ávila y Juliana Oxenford hacen el símbolo de la victoria tras llevarse el trofeo a Mejor programa periodístico por "ATV noticias al estilo Juliana" (Foto: Alessandro Currarino/El Comercio)

Mejor ficción de TV: “Los otros libertadores” (Latina)

Si bien sabía que el ráting respaldaba la serie, el productor Luis Guillermo Camacho no imaginó el gran retorno de su apuesta: además del Premio Luces, la nominación a seis premios Platino.

“No podemos hacer las mismas ficciones que el Perú se ha acostumbrado a ver. Series fáciles, sencillas, solo con caras bonitas. Este proyecto debía tener un altísimo nivel de actuación, de dirección y producción. Reproducir la historia no es fácil, por eso apoyamos mucho el concepto de los guiones, que leímos y releímos. Hay mucho estudio e investigación”, afirma el productor.

Luis Guillermo Camacho, gerente de programación y contenido de Latina, recibe el premio a la Mejor ficción en televisión por "Los otros libertadores". (Foto: Alessandro Currarino/El Comercio)

Mejor actriz de TV: Magaly Solier

Es el tercer Premio Luces para la actriz, que esta vez interpreta a la heroína María Parado de Bellido en la serie “Los otros libertadores”.

Magaly Solier obtuvo el Premio Luces a Mejor Actriz por "Los otros libertadores". (Foto: Alessandro Currarino / El Comercio)

Mejor actor de TV: André Silva (“Luz de luna”)

Es el segundo Premio Luces del actor, que como El León de la Cumbia, ídolo de la telenovela “Luz de luna”, dividía su tiempo entre los estudios de rodaje y los de grabación musical.

Mejor producción local de TV: “La voz senior” (Latina)

“Se me corta la voz cuando los veteranos participantes nos dicen que con este programa han vuelto a vivir”, dice la productora Ana María Roca Rey.

La victoria a Mejor producción local fue otorgada a "La Voz Senior". Persiguiendo al trofeo se puede ver al equipo de producción conformado por Sebastian Martins, Anita Roca Rey, Susana Umbert y Christian Rivero. (Foto: Alessandro Currarino/El Comercio)

Mejor conducción: Cristian Rivero (“La Voz Senior”)

El presentador y actor tiene una gran experiencia en conducir programas que destaquen el talento de los concursantes. Pero “La voz senior” fue, para él, la etapa más emotiva y conmovedora. Los sueños no se jubilan.

Cristian Rivero observa el trofeo a la Mejor conducción por su trabajo en "La Voz Senior". (Foto: Alessandro Currarino/El Comercio)

Mejor programa deportivo: “Al ángulo” (Movistar Deportes)

Sin ternos ni acartonamiento, con la espontaneidad de la conversación no planificada, los chicos de “Al ángulo” empiezan su sexto año en el aire dándole la vuelta a la cancha con su quinto Premio Luces.

Dice Pedro García: “Recibir el premio aquí, en el hall de El Comercio, es muy emocionante. Este premio se distingue de otros porque se recibe aquí. En un lugar histórico. Hemos venido cinco años a recogerlo y esos cinco años me he quedado mirando el techo, las paredes, los suelos, los vitrales, los mármoles. Todo lo que encierra este recinto que tiene tanta historia”.

Por su parte, Diego Rebagliati confiesa hay muchos futboleros que les reclaman que no hablan solo de futbol, que el programa se va por otros lados. “Nosotros tenemos claro que primero somos un programa de televisión, y después un programa de fútbol. El fútbol es una excusa para conversar. Siempre hay un espacio que valora el resto de la familia que permite darnos licencias. Y en esas licencias está el secreto de que mucha gente más nos mire”.

Los panelistas de "Al ángulo" (de izquierda a derecha) José Chávarri, Diego Rebagliati, Franco Cabrera, Michael Succar, Ramón Quiroga y Pedro García, espacio de Movistar Deportes ganador del Premio Luces a Mejor programa deportivo. (Foto: Alessandro Currarino/El Comercio)

Mejor programa educativo: “Aprendo en casa” (TV Perú)

Cuando los colegios permanecían a puerta cerrada, “Aprendo en casa”, iniciativa de IRTP y el Minedu, mantuvieron encendida la esperanza de los estudiantes por acceder al aprendizaje.

La productora Virginia Gonzales Molina, la educadora Carmen Julia Yupán Cárdenas y el presentador Rodrigo Chávez Terrones reciben el Premio Luces al Mejor programa educativo/cultural a nombre de "Aprendo en casa". (Foto: Anthony Niño de Guzmán/El Comercio)

Cine

Mejor película: “Un mundo para Julius” de Rossana Diaz Costa

La directora de la adaptación de la ‘magnum opus’ de Bryce Echenique confiesa: “El cariño del público que sentimos a lo largo de las siete semanas que la película estuvo en cartelera lo volvemos a sentir con este premio de la gente”.

La realizadora Rossana Diaz Costa muestra el Premio Luces a Mejor película por su innolvidable "Un mundo para Julius", cinta también ganadora de Mejor actor y actriz con Augusto Linares y Mayella Lloclla. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/El Comercio)

Mejor actriz: Mayella Lloclla (“Un mundo para Julius”)

Llegó brillando en su vestido diseñado por Ani Álvarez Calderón, en colaboración con tejedoras shipibo-conibas. Tan entrañable como la obra de Bryce, la actriz se encuentra en su mejor momento: tras el éxito de “Un mundo para Julius”, toca el cielo con la nueva temporada de “La reina del sur”.

Mejor actor de cine: Augusto Linares (“Un mundo para Julius”)

Nostalgia, humor, ternura. Linares encarna a uno de los niños más célebres de la literatura peruana, en la respetuosa adaptación al cine de Rossana Díaz. “Es un orgullo ser el primer niño en ganar el Premio Luces”, dice orgulloso.

Augusto Linares salta de alegría tras recibir el Premio Luces al Mejor actor de cine por su papel protagónico en "Un mundo para Julius". (Foto: Anthony Niño de Guzmán/El Comercio)

Teatro

Mejor dramaturgia: “2084″ de Daniel Subauste

Una mirada distópica de miedos futuros pero también muy actuales, sumando al distanciamiento social una crítica al totalitarismo. Subauste actualiza el drama de Orwell y lo convierte en un grito de libertad.

“Además del premio, uno valora las personas con quienes ha sido nominado. Había muchos dramaturgos de renombre. A mí me parecen tan importantes los premios Luces de dramaturgia como los que se dan a la gastronomía, al cine, a la literatura: permiten que los lectores descubran que hay nuevos restaurantes, escritores, bartenders. Eso estimula el crecimiento cultural del país”, afirma el escritor.

El escritor Daniel Subauste muestra su trofeo a la Mejor dramaturgia peruana, ganado por escribir la obra "2084". (Foto: Alessandro Currarino/El Comercio)

Mejor actriz: Karina Jordán por “2084″

Desde Colonia, Alemania, donde actualmente radica, la actriz agradeció el premio compartiéndolo con sus compañeros Marcello Rivera y Jesús Neyra, el director Jorge Villanueva y el dramaturgo Daniel Subauste.

Karina Jordán, Marcello Rivera y Jesús Neyra, el elenco de "2084".

Mejor actor: Marcello Rivera, por “2084″

Nominado en reiteradas ocasiones al Premio Luces, el actor confiesa que, en 30 años de carrera, es la primera vez que recibe un reconocimiento. Y lo logra con una obra que este año barrió en casi todas las categorías teatrales.

“Hacer teatro vale la pena. Hace muchos años vengo actuando, tengo mi grupo de teatro (el grupo Ópalo). He sido nominado a este premio varias veces y es la primera vez que lo alcanzo. Me apasiona crear personajes para hablar de la conducta humana. Y si el público se identifica con ellos y decide otorgarme un reconocimiento, eso me alegra mucho”.

Marcello Rivera muestra su trofeo por el Premio Luces a Mejor actor de artes escénicas por su participación en "2084". (Foto: Alessandro Currarino/El Comercio)

Mejor obra/dirección: “Días felices”, por Alberto Ísola

El año en que cumple medio siglo sobre las tablas, Ísola recoge un nuevo Premio Luces. “Cuando te premian por lo que haces, uno se siente algo culpable, porque en realidad te reconocen por algo que te encanta hacer y disfrutas tanto”, dice.

Alberto Ísola vuelve a levantar un Premio Luces, esta vez en la categoría de Mejor obra/dirección, por su trabajo en "Días felices". (Foto: Alessandro Currarino/El Comercio)

Gastronomía

Mejor nuevo restaurante: Fuego, de Christian Bravo

Abrió su restaurante horas antes que se declarara la cuarentena. Debió pasar un año del frenazo para volver a intentar una fórmula que devuelve la gastronomía a sus raíces: el fuego.

Christian Bravo presenta el premio a Mejor nuevo restaurante por Fuego, un espacio donde la carne y los buenos sabores reinan. (Foto: Alessandro Currarino/El Comercio)

Mejor chef joven: Pía León (Kjolle)

Para ella, el Premio Luces es una forma de confirmar una certeza íntima: que la cocina es su pasión, su motivo de mayor disfrute. Desde el barranquino Kjolle, agradece a los comensales que votaron por ella.

La ganadora de Mejor chef joven es Pía León de Kjolle. (Foto: Richard Hirano/GEC)

Mejor bartender: Fiorella Larrea (Tragaluz)

Le gustan los cocteles refrescantes, el chilcano o un amargo Negroni. Sin embargo, para celebrar su premio como mejor bartender, la líder de la barra de Tragaluz elige un clásico pisco sour. Salud con ella.

La ganadora de Mejor bartender, Fiorella Larrea de Tragaluz. (Foto: Alessandro Currarino/El Comercio)

Mejor nuevo café: Amarena Café

Ubicado en la Av. La Mar, entre bodeguitas, ferreterías y grandes restaurantes, el café comandado por Andrea Rodríguez, Camila Unzueta y Laura Tibaquira ya suelta aroma de éxito.

Andrea Rodríguez, Laura Tibaquirá y Camila Unzueta, el trío detrás de Amarena Café, local que se llevó el premio a Mejor nuevo café. (Foto: Alessandro Currarino/El Comercio)

Literatura

Mejor novela: “Y líbranos del mal”, de Santiago Roncagliolo

“En un país que destaca poco a su cultura viva, el Premio Luces es el gran reconocimiento a la cultura popular. Es un premio muy especial porque lo deciden los lectores”, señaló el escritor limeño radicado en Barcelona.

Santiago Roncagliolo abraza una foto de su Premio Luces a la Mejor novela por "Y líbranos del mal". Esperemos que pronto el trofeo en físico llegue a sus manos. (Foto: Alicia Roncangliolo)

Mejor libro de cuentos: “La vida de las marionetas”, de Fiorella Moreno

Los suyos son cuentos que apuestan por el lirismo y que indagan en la dimensión psicológica de los personajes. Sumándose a la senda trazada por Samanta Schweblin o Mónica Ojeda, Moreno confía en que este nuevo ‘boom’ de escritoras latinoamericanas siga rompiendo los límites de los géneros, abordando la realidad sin tapujos.

La escritora Fiorella Moreno admira el trofeo a Mejor libro de cuentos por su obra "La vida de las marionetas". (Foto: Anthony Niño de Guzmán/El Comercio)

Mejor libro de poesía: “Fiesta”, de Denisse Vega

Representante de la mejor tradición poética chimbotana, hizo de la camaradería un catalizador para hablar de la memoria y la sordidez. Un testimonio de una ciudad convulsa que conserva parcelas de un paraíso aún no perdido.

“Algo que caracteriza a la literatura ancashina es la identificación con la problemática de su medio, el capitalismo, el tema ambiental, la celebración de la naturaleza. Chimbote ha sido muy afectada ecológicamente, también afortunadamente tiene sitios muy poco explorados que se han puesto en valor, refugios paradisiacos que también comento en el libro”, dice la poeta.

Denisse Vega, la ganadora del Premio Luces 2021 a Mejor libro de poesía por "Fiesta". (Foto: Anthony Niño de Guzmán/El Comercio)

Mejor libro de no ficción: “Plata como cancha”, de Christopher Acosta

Para el periodista, este reconocimiento lo acompaña en un difícil contexto, pero no por ello desmotivador. “Voy a seguir haciendo mi trabajo al margen de cualquier resultado judicial”, dijo a propósito del litigio que mantiene con el protagonista de su investigación, César Acuña.

Christopher Acosta se lleva el premio de este año al Mejor libro de no ficción por su investigación periodística sobre César Acuña "Plata como cancha". (Foto: Anthony Niño de Guzmán/El Comercio)

Mejor libro ilustrado o cómic: “El Cuy vs. la pandemia”, de Juan Acevedo

Nominado varias veces, el maestro de la historieta peruana recibe su primer Premio Luces tras convertir al personaje del Cuy en testigo de los días de incertidumbre, tras declararse la emergencia sanitaria.

“Al inicio de la cuarentena vimos días que jamás habíamos visto. Las calles sin automóviles, yo pensaba en “El Eternauta de Oersterheld. En ese ambiente sentía que la gente estaba asustada. Y tuve un impulso inmenso de acompañarlos, y acompañarme con ella también. Puse mis primeras tiras en Facebook y la gente llegó en grandes cantidades. Uno se sentía calientito. Y en ese acompañamiento también surgió una tarea reflexiva: Pensar quienes somos, cómo es nuestra vida, cuando terminará esto, si cambiaremos o seguiremos igual. Y ante esas preguntas, el cuy, su nieto pelito, y el resto de la familia, la muerte y su hermana la buena muerte, se hacían presentes cada día”, explica el historietista.

El destacado autor y dibujante Juan Acevedo celebra su premio a Mejor libro ilustrado o cómic por su obra “El Cuy vs. la pandemia”. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/El Comercio)

Mejor libro infantil: “Julieta salió a buscar”, de Renato Cisneros

Una historia sin adultos, protagonizada por una niña que busca agua para llenar una piscina sin poder encontrar la fuente, le significó a Cisneros su cuarto Premio Luces. “Es el más bonito de todos”, dice el escritor, quien comparte el trabajo con su hija, su esposa y su cuñada ilustradora.

Renato Cisneros arrulla al Premio Luces a Mejor libro infantil, merecido galardón por su obra "Julieta salió a buscar". (Foto: Anthony Niño de Guzmán/El Comercio)

Mejor libro de autoayuda/bienestar/emprendimiento: “#FuckCáncer”, de Anahí de Cárdenas

Empezó a escribir porque sentía que resultaría un buen proceso terapéutico. Luego, la actriz y cantante se dio cuenta de que narrar su historia también podía ayudar a otras mujeres que necesitaran de fuerza y garra para superar un problema. “Este libro es mi voz, lo más profundo que ha salido de mis entrañas”, comenta.

La actriz Anahí de Cárdenas sonríe junto a su premio al Mejor libro de autoayuda por su trabajo en "#FuckCáncer", un testimonio honesto y esperanzador de su lucha con esta enfermedad. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/El Comercio)

Mejor edición especial: “La Basílica de María Auxiliadora de Lima”, de Congregación Salesiana

El padre Manuel Cayo y el historiador David Franco representan al equipo que dio a conocer en este libro un centenario tesoro arquitectónico, un edificio religioso medular en la historia del arte religioso de nuestra ciudad.

El historiador David Franco y el padre Manuel Cayo reciben en nombre de la Congregación Salesiana el Premio Luces a la Mejor edición especial por el libro “La Basílica de María Auxiliadora de Lima”. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/El Comercio)

Mejor librería independiente: El Virrey

Antiguo fotógrafo de la casa, más de una vez Paco Sanseviero ha sido parte de las sesiones fotográficas del Premio Luces. Pero en su oficio de librero, él será el retratado al sacar adelante la librería de sus padres. “Vamos a poner el premio en el salón principal de la librería, pues pertenece a todo el personal”, dice.

“Nosotros ya teníamos una página web, ya trabajábamos con despachos a domicilio. Al inicio teníamos problemas con los repartos porque el gobierno no permitía tercerizar el envío y teníamos que repartir nosotros mismos, a partir de las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche, antes del toque de queda. Y nos fue bien. La gente acudió a nosotros. Hicimos una campaña positiva y divertida, las redes sociales nos ayudaron bastante”, explica el librero.

Paco Sanseviero, director de Libería El Virrey, celebra el premio a la Mejor librería independiente. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/El Comercio)

Artes visuales

Mejor gran exposición: “Yuyachkani 50 años: los Yuyas y el teatro peruano (1971-2021)”, sala Luis Miró Quesada Garland

Cumplidos 50 años de trayectoria, el Premio Luces para Yuyachkani no destaca esta vez alguno de sus icónicos montajes, sino una exposición que celebró la memoria de nuestro más importante grupo teatral.

“Una gran pregunta que nos hemos hecho en este tiempo es cómo nos vamos a ocupar del dolor. Y lo primero que hemos hecho es retomar la vida comunitaria con nuestro barrio, con Magdalena. Al no poder usar nuestra sala que tanto nos costó tener, hicimos de la terraza, del frontis de la casa Yuyachkani, un espacio cultural de encuentro con los espectadores. A partir de noviembre, hemos incorporado a nuestra cultura de grupo la celebración del Día de los Muertos. Fue hermoso porque invitamos a los vecinos para que traigan fotos de sus familiares y amigos fallecidos. Nosotros también pusimos las nuestras e hicimos una velación. Fue una ceremonia muy hermosa”, recuerda Miguel Rubio, director del grupo.

El inigualable grupo Yuyachkani celebra su triunfo en los Premios Luces en la categoría de Mejor gran exposición por "Yuyachkani 50 años: Los Yuyas y el teatro peruano (1971-2021)" que se presentó en la sala Luis Miró Quesada Garland de la Municipalidad de Miraflores. En la imagen podemos ver en el fondo y de izquierda a derecha a Augusto Casafranca, Miguel Rubio, Teresa Ralli, Julián Vargas, Deborah Correa. Además encontramos sentadas a Ana Correa y Rebeca Ralli. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/El Comercio)

Mejor exposición individual: “Todos los faros de la costa peruana”, de Luz María Bedoya

La artista multidisciplinaria exploró las relaciones entre navegación, sonidos y escritura en este sorprendente proyecto virtual presentado por el MALI y la Fundación Telefónica Movistar.

"Los faros son señales encadenadas en el litoral, una puntuación o umbral puntuado y puntuante que señala algo, son una señal de existencia antes que nada", sostiene Luz María Bedoya, artista del proyecto "Todos los faros".

Mejor exposición de fotografía o video: “De la patria nueva al bicentenario. Imágenes del Perú, 1921-2021″. C.C. Inca Garcilaso.

Curada por Jorge Villacorta y Carlo Trivelli, esta muestra de los últimos 100 años de nuestra fotografía no sedujo al público solo por dar cuenta de los procesos culturales y sociales de un siglo, sino por los paralelismos y contrastes entre las imágenes. Celebran con ellos Guido Toro y Gredna Landolt.

“En los 17 años que lleva el Centro Cultural Inca Garcilaso nos hemos ido especializando en exposiciones de fotografía. Tan es así que de los cuatro nominados como Mejor Exposición de Fotografía, tres de ellos fueron producidas por nosotros”, señala Guido Toro, nuevo director de la institución.

De izquierda a derecha Guido Toro, Gredna Landolt, Jorge Villacorta y Carlo Trivelli levantan el Premio Luces a la Mejor exposición de fotografía o video por su muestra “De la patria nueva al bicentenario. Imágenes del Perú, 1921-2021”, expuesta en el Centro Cultural Inca Garcilaso. (Foto: Alessandro Currarino/El Comercio)

Música

Disco del año: “Live in Peru” de Tony Succar / Artista revelación: Mimy Succar

Nunca en la historia de los Premios Luces miembros de una misma familia han ganado en diferentes categorías. Y sucede ahora con el clan Succar. “¡Quiero agradecer muchísimo porque votaron por mi mamá! ¡Es increíble!”, dice el músico nominado también al Grammy por su disco “Live in Peru”, grabado en el Gran Teatro Nacional.

Tony Succar levanta su premio a Disco del año por "Live in Perú". (Foto: Tony Succar)

Mimy Succar muestra orgullosa su premio a Artista Revelación. (Foto: Tony Succar)

Concierto del año: “Daniela Darcourt el reencuentro”

Para la intérprete, aquel concierto celebrado en el Parque de la Exposición en noviembre pasado fue una locura, uno de los mayores retos de su carrera.

Daniel Darcourt luce feliz junto a su Premio Luces a Concierto del año por su show "El reencuentro". (Foto: Alessandro Currarino/El Comercio)

Hit del año: “No sé”, de Explosión de Iquitos

En los 24 años que lleva en escena, mucho lleva bailado la banda liderada por Raúl Flórez y Toni Sánchez, con Linda Caba como espléndida vocalista. Pero fue al reconvertir la vieja balada “No sé” en un tema bailable, cuando causaron una verdadera euforia dentro y fuera del país.

Explosión de Iquitos celebra su premio al Hit musical del año por el tema "No sé". En la imagen podemos ver al productor y músico Tony Sánchez Morales (izquierda abajo), el dueño de la agrupación Raúl Flores Vásquez (izquierda arriba), la cantante Linda Caba (centro) y los músicos José Manuel Donayre Ruiz (derecha arriba) y Roberto Rodriguez Tapullima. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/El Comercio)

Mejor freestyler: Jaze

“Agradezco a El Comercio y a todas las personas que votaron por mí. Todo es subjetivo en este mundo, pero siempre es gratificante recibir este tipo de honores”, señaló el lacónico artista.

Jaze celebra el recibir el premio a Mejor freestyler. (Foto: Alessandro Currarino/El Comercio)

Mejor contenido digital

Mejor programa digital de entretenimiento: “Misias pero viajeras”

Hace seis años, Daniela Cabrera y Fátima Sotomayor fundaron este blog de viajes con consejos prácticos para viajar con pocas monedas. “Hay más de 170 países, tenemos contenido para rato”, afirman.

“Al inicio nadie sabía que se podía hacer dinero con las redes sociales. Solo queríamos hacer memes y chacotear. Pero nos dimos cuenta, sin querer queriendo, que compartiendo nuestros memes de viaje mucha gente se animaba a seguirnos. Ya no eran nuestras tías, primos o vecinos, sino gente que no sabíamos de dónde provenía. Allí nos dimos cuenta de que había un nicho desatendido: hay mucha gente interesada en viajar barato, pero en los medios no se habla de ello. Solo se escribe sobre hoteles cinco estrellas, o se hacen programas donde chapas tu camioneta y te vas manejando por la carretera. ¿Amigo, y si no tengo camioneta? ¿Los buses de yerbateros van por allá? Fue allí que nacío la idea y pensamos que esto podía convertirse en nuestra chamba. Y así fue”, dice Fátima.

Daniela Rita y Fátima Sotomayor exploran su nuevo Premio Luces en la categoría Mejor programa digital de entretenimiento por su popular programa "Misias pero viajeras". (Foto: Anthony Niño de Guzmán/El Comercio)

Mejor programa digital gastronómico: El Cholo Mena

Responsable de que las polémicas sobre el precio de un lomo saltado se conviertan en fenómenos virales, Gabriel Mena, con sus estrellas ‘Micholín’, se ha convertido en el más fresco representante de la crítica culinaria. Premio en mano, anuncia documentales y un libro.

Gabriel Mena, más conocido como el Cholo Mena, prueba la victoria con su trofeo a Mejor programa digital gastronómico. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/El Comercio)

Mejor producción innovadora y nuevos formatos: Phillip Chu Joy

“Mi mamá me decía que cuando íbamos al zoológico, más que los animales me interesaba el sistema de seguridad de las jaulas”. El Premio Luces reconoce su obsesión por desentrañar el funcionamiento de aparatos y dispositivos, y compartirlo con legos como nosotros.

“Siempre me ha gustado compartir novedades sobre tecnología y videojuegos y eso me ha llevado a mi trabajo actual, a explorar nuevos formatos y difundir información. Ahora que hay tantas nuevas tecnologías, es un desperdicio no experimentar en video, en podcasts, en tik tok, en todas las plataformas que tenemos para comunicarnos”, afirma.

Phillip Chu Joy se muestra feliz con su primer Premio Luces en la categoría de Mejor producción innovadora y nuevos formatos. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/El Comercio)

Mejor programa digital cultural: “El buen librero” con Giancarlo Hereña

Quitarle la solemnidad a la literatura ha sido su fórmula de éxito: su podcast le permite conectarse con audiencias del Perú y de América Latina cada domingo.

“Los medios digitales no son medios alternativos. Son medios en sí mismos. Y están dentro de un sistema. Conforme pasa el tiempo, aparecen nuevas plataformas y nuevas formas de interactuar y hay que estar abiertas a ellas, señala Herreña.

Gianfranco Hereña Rodríguez, ganó la categoría de Mejor programa digital cultural por su trabajo en "El buen librero". (Foto: Anthony Niño de Guzmán/El Comercio)

Mejor programa digital de deportes: “A presión con Mr. Peet”

Experimentación, paciencia, innovación, conocimiento de redes y harta calle. Esta es la táctica para que Peter Arévalo reventara las redes con su programa digital, junto con Carlos Álvarez y Nicolás Ramírez.

“¿Por qué me sigue la gente? porque trato de ser genuino”, dice Peter Arévalo. Y agrega: “Soy un hijo de la calle. Desde los 7 años, lavaba carros y limpiaba casas. Lo que aprendí de la vida no lo aprendí en la universidad sino en las calles. Y esas experiencias, buenas y malas, trato de compartirlas en el programa. Decir “yo tengo calle” no significa que uno sea el bravo del barrio, sino el que ha conocido lo bueno y lo malo, y ha elegido lo mejor para la vida”.

Carlos Álvarez Hurtado, Nicolás Ramirez Cuzzi y Peter Arévalo Gonzales, más conocido como Mr. Peet, lucen orgullosos el Premio Luces a Mejor programa digital deportivo por "A presión". (Foto: Alessandro Currarino/El Comercio)

Mejor serie de streaming de América Latina: “Maradona: sueño bendito” (Argentina)

La hinchada se dejó sentir al dar por ganadora a esta serie sobre la vida del ídolo argentino del fútbol, realizada por BTF Media y disponible en Amazon Prime Video.

