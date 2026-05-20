En un 20 de mayo, pero de 2002, Timor Oriental se convierte en Estado soberano.

OTRAS EFEMÉRIDES

1873.- Levi Strauss y Jacob Davis obtienen la patente estadounidense sobre el proceso de colocación de remaches en pantalones de trabajo masculinos que dio origen a los vaqueros.

1882.- Austria-Hungría, Alemania e Italia firman el Tratado de la Triple Alianza.

1927.- El Reino Unido reconoce la independencia de Arabia Saudita.

1932.- La norteamericana Amelia Earhart se convierte en la primera mujer en realizar un vuelo trasatlántico en solitario desde Canadá a Irlanda.

1940.- Llegan al campo de concentración de Auschwitz los primeros prisioneros.

1983.- Constituidas en Zaragoza las Cortes de Aragón, tres siglos después de ser abolidas.

1989.- Primera sentencia del ‘caso colza’. La Audiencia Nacional condena en un primer juicio a trece aceiteros, del total de 38 personas procesadas y establece que no hubo homicidios sino delito contra la salud pública e imprudencia temeraria. En 1992, el TS elevó las condenas.

1993.- Felipe González recibe el Premio Carlomagno por sus esfuerzos en pro de la unidad europea.

1994.- El bioquímico colombiano Manuel Elkin Patarroyo es galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, por el descubrimiento de la primera vacuna sintética contra la malaria.

2007.- El futbolista brasileño Romario logra su gol número mil, a los 41 años, cifra mítica sólo alcanzada por Pelé.

2009.- Se estrella un avión militar en la isla de Java y fallecen 101 personas de las 109 que iban a bordo.

2010.- Investigadores estadounidenses anuncian que han producido la primera “célula sintética”, un paso que acerca la ciencia a la creación de vida artificial.

2016.- México concede a Estados Unidos la extradición del narcotraficante Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, para ser juzgado.

2019.- Google y las grandes tecnológicas de EE.UU. cortan sus suministros al gigante chino de las telecomunicaciones Huawei.

2022.- EE.UU. saca a ETA de su lista de organizaciones terroristas. El 3 de mayo de 2018, la banda terrorista ETA había anunciado su disolución definitiva.

2025.- El Parlamento húngaro ratifica la salida del país de la Corte Penal Internacional.

NACIMIENTOS

1799.- Honoré de Balzac, novelista francés.

1806.- John Stuart Mill, economista inglés.

1908.- James Stewart, actor estadounidense.

1915.- Moshe Dayan, militar y político israelí.

1918.- Edward B. Lewis, científico estadounidense y P. Nobel de Medicina 1995.

1943.- Al Bano, cantante italiano.

1944.- Joe Cocker, cantante británico.

1946.- Cherilyn Sarkisian ‘Cher’, actriz y cantante estadounidense.

1951.- Antonio Gutiérrez, sindicalista español.

1981.- Iker Casillas, futbolista español.

1985.- Christopher Frome, ciclista británico.

DEFUNCIONES

1834.- Marqués de Lafayette, militar y político francés.

1841.- José María Blanco ‘White’, poeta español.

1885.- Manuel M. Flores, poeta mexicano.

1998.- Ricardo Franco, director de cine español.

2007.- Norman Von Nida, jugador golf australiano.

2012.- Robin Gibb, cantante y compositor del grupo Bee Gees.

2013.- Ray Manzarek, cofundador y teclista de The Doors, estadounidense.

2016.- Miguel de la Quadra-Salcedo, reportero y deportista español.

2019.- Niki Lauda, piloto austriaco de automovilismo.

2020.- Adolfo Nicolás Pachón, sacerdote jesuita.

2021.- Francisco Brines, poeta español.

2022.- Hernán Pereira, locutor chileno de radio y televisión.

VIDEO RECOMENDADO

Las manifestaciones realizadas este lunes 18 de mayo en La Paz por sectores que piden la renuncia del presidente boliviano, Rodrigo Paz, derivaron en ataques y saqueos contra instituciones públicas, como el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) y algunas estaciones del teleférico, y edificios y negocios privados. (EFE)

SOBRE EL AUTOR