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En un 20 de mayo, pero de 2002, Timor Oriental se convierte en Estado soberano.
En un 20 de mayo, pero de 2002, Timor Oriental se convierte en Estado soberano.
OTRAS EFEMÉRIDES
1873.- Levi Strauss y Jacob Davis obtienen la patente estadounidense sobre el proceso de colocación de remaches en pantalones de trabajo masculinos que dio origen a los vaqueros.
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1882.- Austria-Hungría, Alemania e Italia firman el Tratado de la Triple Alianza.
1927.- El Reino Unido reconoce la independencia de Arabia Saudita.
1932.- La norteamericana Amelia Earhart se convierte en la primera mujer en realizar un vuelo trasatlántico en solitario desde Canadá a Irlanda.
1940.- Llegan al campo de concentración de Auschwitz los primeros prisioneros.
1983.- Constituidas en Zaragoza las Cortes de Aragón, tres siglos después de ser abolidas.
1989.- Primera sentencia del ‘caso colza’. La Audiencia Nacional condena en un primer juicio a trece aceiteros, del total de 38 personas procesadas y establece que no hubo homicidios sino delito contra la salud pública e imprudencia temeraria. En 1992, el TS elevó las condenas.
1993.- Felipe González recibe el Premio Carlomagno por sus esfuerzos en pro de la unidad europea.
1994.- El bioquímico colombiano Manuel Elkin Patarroyo es galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, por el descubrimiento de la primera vacuna sintética contra la malaria.
2007.- El futbolista brasileño Romario logra su gol número mil, a los 41 años, cifra mítica sólo alcanzada por Pelé.
2009.- Se estrella un avión militar en la isla de Java y fallecen 101 personas de las 109 que iban a bordo.
2010.- Investigadores estadounidenses anuncian que han producido la primera “célula sintética”, un paso que acerca la ciencia a la creación de vida artificial.
2016.- México concede a Estados Unidos la extradición del narcotraficante Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, para ser juzgado.
2019.- Google y las grandes tecnológicas de EE.UU. cortan sus suministros al gigante chino de las telecomunicaciones Huawei.
2022.- EE.UU. saca a ETA de su lista de organizaciones terroristas. El 3 de mayo de 2018, la banda terrorista ETA había anunciado su disolución definitiva.
2025.- El Parlamento húngaro ratifica la salida del país de la Corte Penal Internacional.
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NACIMIENTOS
1799.- Honoré de Balzac, novelista francés.
1806.- John Stuart Mill, economista inglés.
1908.- James Stewart, actor estadounidense.
1915.- Moshe Dayan, militar y político israelí.
1918.- Edward B. Lewis, científico estadounidense y P. Nobel de Medicina 1995.
1943.- Al Bano, cantante italiano.
1944.- Joe Cocker, cantante británico.
1946.- Cherilyn Sarkisian ‘Cher’, actriz y cantante estadounidense.
1951.- Antonio Gutiérrez, sindicalista español.
1981.- Iker Casillas, futbolista español.
1985.- Christopher Frome, ciclista británico.
DEFUNCIONES
1834.- Marqués de Lafayette, militar y político francés.
1841.- José María Blanco ‘White’, poeta español.
1885.- Manuel M. Flores, poeta mexicano.
1998.- Ricardo Franco, director de cine español.
2007.- Norman Von Nida, jugador golf australiano.
2012.- Robin Gibb, cantante y compositor del grupo Bee Gees.
2013.- Ray Manzarek, cofundador y teclista de The Doors, estadounidense.
2016.- Miguel de la Quadra-Salcedo, reportero y deportista español.
2019.- Niki Lauda, piloto austriaco de automovilismo.
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2020.- Adolfo Nicolás Pachón, sacerdote jesuita.
2021.- Francisco Brines, poeta español.
2022.- Hernán Pereira, locutor chileno de radio y televisión.
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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.