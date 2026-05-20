Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Hombres timorenses orientales desfilan por la capital, Dili, con una enorme bandera nacional el 19 de mayo de 2002, durante la celebración de la independencia de Timor Oriental. (CHOO YOUN-KONG / AFP)
Hombres timorenses orientales desfilan por la capital, Dili, con una enorme bandera nacional el 19 de mayo de 2002, durante la celebración de la independencia de Timor Oriental. (CHOO YOUN-KONG / AFP)
/ CHOO YOUN-KONG
Por Agencia EFE

En un 20 de mayo, pero de 2002, Timor Oriental se convierte en Estado soberano.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.