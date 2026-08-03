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Dama de Elche (Cultura Ibérica). (Foto de Ángel Martínez Levas / Museo Nacional de Arqueología de España vía Wikimedia Commons)
Dama de Elche (Cultura Ibérica). (Foto de Ángel Martínez Levas / Museo Nacional de Arqueología de España vía Wikimedia Commons)
Por Agencia EFE

Un 4 de agosto, pero de 1897, un campesino descubría en España la escultura conocida como Dama de Elche.

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