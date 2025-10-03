Borís Yeltsin como candidato al Congreso de Diputados del Pueblo en 1989. Foto: Wikipedia
Borís Yeltsin como candidato al Congreso de Diputados del Pueblo en 1989. Foto: Wikipedia
Agencia EFE
Agencia EFE

¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Revisa la efemérides del 4 de octubre
¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Revisa la efemérides del 4 de octubre

¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Revisa la efemérides del 4 de octubre

En un , pero de 1993, el primer presidente elegido democráticamente en Rusia, , ordena bombardear el Parlamento ruso heredado de la URSS para acabar con la rebelión de los diputados encerrados. Mueren cerca de 150 personas, según cifras oficiales, y unas 1.500 según otras fuentes.

Otras efemérides

1582.- El papa Gregorio XIII decreta el calendario gregoriano en lugar del juliano. La noche del 4 de octubre da paso al 15 de octubre para compensar las diferencias.

1824.- México promulga la primera Constitución Federal, que divide el país en 19 Estados y 4 territorios.

1895.- Se celebra en Rhode Island (EE.UU.) el primer Abierto de golf.

1957.- Se inicia la era espacial. La URSS pone en órbita el ‘Sputnik I’, primer satélite artificial de la Tierra.

1960.- EE.UU. lanza al espacio el Courier 1B, primer satélite activo de telecomunicaciones.

1965.- Histórico discurso del papa Pablo VI ante la ONU.

1972.- Se inaugura el primer colegio español en Londres, el Cañada Blanch, en un principio solo para hijos de emigrantes.

1976.- ETA asesina a Juan María Araluce Villar, consejero del Reino y presidente de la Diputación de Guipúzcoa, a los dos policías de su escolta y al chófer.

1991.- Se firma en Madrid el acuerdo por el que se declara a la Antártida “reserva natural de la paz y la ciencia”.

1992.- El Gobierno mozambiqueño y la guerrilla Resistencia Nacional Mozambiqueña firman la paz en Roma, poniendo fin a 16 años de guerra civil con un millón de muertos.

1994.- La Asamblea Legislativa de Panamá aprueba la eliminación constitucional de las Fuerzas Armadas en el país.

1997.- La Infanta Cristina se casa con Iñaki Urdangarin en la catedral de Barcelona, en España.

2001.- Primer ataque letal con ántrax en Estados Unidos, que causa la muerte al día siguiente del fotoperiodista Bob Stevens.

.- 78 personas, en su mayoría israelíes, fallecen cuando avión Tupolev-154, que volaba de Tel Aviv a Novosibirsk (Rusia), explota en pleno vuelo sobre el Mar Negro.

2013.- Irlanda rechaza en referéndum abolir el Senado.

2015.- Primer debate presidencial en la historia de Argentina.

2017.- EE.UU. aprueba un proyecto de ley de seguridad fronteriza que incluye 10.000 millones de dólares para construir un muro fronterizo con México.

2020.- El archipiélago de Nueva Caledonia vota continuar en Francia.

2021.- Los estadounidenses David Julius y Ardem Patapoutian ganan el Nobel de Medicina por descubrir los receptores de la temperatura y el tacto.

2023.- Los científicos Bawendi, Brus y Ekimov, Nobel de Química.

Nacimientos

1607.- Francisco de Rojas Zorrilla, dramaturgo español.

1853.- Armando Palacio Valdés, escritor español.

1895.- Buster Keaton, cineasta y actor cómico estadounidense.

1903.- John Atanasoff, ingeniero estadounidense, inventor del ordenador.

1923.- Charlton Heston, actor estadounidense.

1928.- Javier Basilio, periodista español.

1937.- Franz Vranitzky, político austríaco.

1944.- Rocío Dúrcal, actriz y cantante española.

1946.- Susan Sarandon, actriz estadounidense.

1949.- Mariano Barbacid, bioquímico español.

1955.- Luis Herrero, periodista y escritor español.

.- Jorge Valdano, exfutbolista y entrenador hispano-argentino.

1960.- Ana Patricia Botín O’Shea, banquera española.

1961.- Jon Secada, cantautor cubano-estadounidense.

1974.- Paco León, actor español.

1989.- Dakota Johnson, actriz estadounidense.

1996.- Antonio Blakeney, baloncestista estadounidense.

1997.- Choi Yu-na, conocida como Yuju, cantante surcoreana.

Defunciones

1582.- Santa Teresa de Jesús.

1669.- Rembrandt, pintor holandés.

1851.- Manuel Godoy, político español, valido de Carlos IV.

1947.- Max Planck, físico alemán, padre de la teoría cuántica.

1970.- Janis Joplin, cantante estadounidense.

1992.- Denny Hulme, piloto neozelandés.

1998.- Jean-Pascal Delamuraz, expresidente suizo.

2000.- Violeta Friedman, escritora rumana superviviente del Holocausto, nacionalizada venezolana.

2005.- André Waterkeyn, ingeniero belga diseñador del Atomium.

2007.- Carlos Llamas, periodista radiofónico español.

2009.- Mercedes Sosa, cantante argentina.

2017.- Hervé Léger, diseñador de moda francés.

2018.- Edgardo Rivera, escritor peruano.

2019.- Diahann Carroll, actriz estadounidense.

2020.- Kenzo, diseñador japonés.

2022.- Loretta Lynn, cantante estadounidense.

2023.- Ricardo Flecha, escultor español.

.- Jean-Pierre Elkabbach, periodista francés.

2024.- Yukio Hattori, crítico gastronómico japonés.

