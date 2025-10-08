Efemérides del 9 de octubre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 9 de octubre, pero de 1876, los inventores Alexander Bell y Thomas Watson, uno en Cambridge y el otro en Boston, realizan la primera conversación telefónica de la historia.

OTRAS EFEMÉRIDES

1547.- Miguel de Cervantes es bautizado en Santa María la Mayor en Alcalá de Henares (Madrid).

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

1824.- La esclavitud es abolida en Costa Rica.

1874.- Fundada la Unión Postal Universal (UPU).

1934.- El rey Alejandro I de Yugoslavia es asesinado en Marsella durante un viaje oficial a Francia.

1941.- El presidente norteamericano Roosevelt autoriza el desarrollo de la bomba atómica.

1962.- Ve la luz el primer emisor LED (“light emiting diode”).

1967.- El ‘Che’ Guevara, referente de la Revolución cubana, es ejecutado por el Ejército boliviano un día después de su captura.

1986.- Estrenado en Londres ‘El fantasma de la ópera’, uno de los espectáculos más exitosos de Broadway.

1997.- El huracán ‘Paulina’ a su paso por los estados de Guerrero y Oaxaca (México) causa la muerte de cerca de 400 personas.

2005.- El huracán ‘Stan’ sepulta las aldeas indígenas del lago Atitlán en Guatemala, con cientos de muertos y miles de desaparecidos.

2006.- Google adquiere la web de vídeos gratuitos YouTube por 1.650 millones de dólares.

2009.- El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, Premio Nobel de la Paz por sus iniciativas diplomáticas a favor del desarme nuclear.

2012.- Malala Yusufzai, activista paquistaní de 14 años defensora de la educación de las niñas, resulta herida al ser tiroteada por un terrorista talibán.

2019.- Premio Nobel de Química a Goodenough, Stanley y Yoshino por el desarrollo de las baterías de iones de litio.

2021.- El canciller federal austríaco, Sebastian Kurz, dimite acusado de corrupción.

2023.- Nobel de Economía para la estadounidense Claudia Goldin.

NACIMIENTOS

1908.- Jacques Tati, cineasta francés.

1909.- José Antonio Muñoz Rojas, poeta y escritor español.

1918.- Bebo Valdés, músico cubano.

1922.- Olga Guillot, cantante cubana.

1940.- John Lennon, cantante de The Beatles.

1949.- Ángeles Mastretta, escritora mexicana.

1964.- Guillermo del Toro, director de cine mexicano.

1966.- David Cameron, político británico.

1969.- Steve McQueen, cineasta británico.

1996.- Bella Hadid, modelo estadounidense.

DEFUNCIONES

1958.- El papa Pío XII.

1932.- Carmen de Burgos, periodista y escritora feminista.

1967.- Ernesto ‘Che’ Guevara, revolucionario argentino-cubano.

1974.- Oskar Schindler, empresario alemán que salvó a más de mil judíos del holocausto.

1999.- Joao Cabral de Mello, poeta brasileño.

2004.- Jacques Derrida, filósofo francés.

2006.- Kanshi Ram, líder indio de la casta de los ‘intocables’.

2010.- Maurice Allais, economista francés, Premio Nobel.

2015.- Leny Escudero, cantautor francés de origen español.

2016.- Andrzej Wajda, director de cine polaco.

2017.- Jean Rochefort, actor francés.

2023.- Jorge Lavelli, director teatral franco-argentino.

2024.- Ratan Tata, expresidente del conglomerado de empresas más grande de India.

VIDEO RECOMENDADO