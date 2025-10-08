Efemérides del 9 de octubre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Escucha la noticia
En un 9 de octubre, pero de 1876, los inventores Alexander Bell y Thomas Watson, uno en Cambridge y el otro en Boston, realizan la primera conversación telefónica de la historia.
OTRAS EFEMÉRIDES
1547.- Miguel de Cervantes es bautizado en Santa María la Mayor en Alcalá de Henares (Madrid).
1824.- La esclavitud es abolida en Costa Rica.
1874.- Fundada la Unión Postal Universal (UPU).
1934.- El rey Alejandro I de Yugoslavia es asesinado en Marsella durante un viaje oficial a Francia.
1941.- El presidente norteamericano Roosevelt autoriza el desarrollo de la bomba atómica.
1962.- Ve la luz el primer emisor LED (“light emiting diode”).
1967.- El ‘Che’ Guevara, referente de la Revolución cubana, es ejecutado por el Ejército boliviano un día después de su captura.
1986.- Estrenado en Londres ‘El fantasma de la ópera’, uno de los espectáculos más exitosos de Broadway.
1997.- El huracán ‘Paulina’ a su paso por los estados de Guerrero y Oaxaca (México) causa la muerte de cerca de 400 personas.
2005.- El huracán ‘Stan’ sepulta las aldeas indígenas del lago Atitlán en Guatemala, con cientos de muertos y miles de desaparecidos.
2006.- Google adquiere la web de vídeos gratuitos YouTube por 1.650 millones de dólares.
2009.- El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, Premio Nobel de la Paz por sus iniciativas diplomáticas a favor del desarme nuclear.
2012.- Malala Yusufzai, activista paquistaní de 14 años defensora de la educación de las niñas, resulta herida al ser tiroteada por un terrorista talibán.
2019.- Premio Nobel de Química a Goodenough, Stanley y Yoshino por el desarrollo de las baterías de iones de litio.
2021.- El canciller federal austríaco, Sebastian Kurz, dimite acusado de corrupción.
2023.- Nobel de Economía para la estadounidense Claudia Goldin.
NACIMIENTOS
1908.- Jacques Tati, cineasta francés.
1909.- José Antonio Muñoz Rojas, poeta y escritor español.
1918.- Bebo Valdés, músico cubano.
1922.- Olga Guillot, cantante cubana.
1940.- John Lennon, cantante de The Beatles.
1949.- Ángeles Mastretta, escritora mexicana.
1964.- Guillermo del Toro, director de cine mexicano.
1966.- David Cameron, político británico.
1969.- Steve McQueen, cineasta británico.
1996.- Bella Hadid, modelo estadounidense.
DEFUNCIONES
1958.- El papa Pío XII.
1932.- Carmen de Burgos, periodista y escritora feminista.
1967.- Ernesto ‘Che’ Guevara, revolucionario argentino-cubano.
1974.- Oskar Schindler, empresario alemán que salvó a más de mil judíos del holocausto.
1999.- Joao Cabral de Mello, poeta brasileño.
2004.- Jacques Derrida, filósofo francés.
2006.- Kanshi Ram, líder indio de la casta de los ‘intocables’.
2010.- Maurice Allais, economista francés, Premio Nobel.
2015.- Leny Escudero, cantautor francés de origen español.
2016.- Andrzej Wajda, director de cine polaco.
2017.- Jean Rochefort, actor francés.
2023.- Jorge Lavelli, director teatral franco-argentino.
2024.- Ratan Tata, expresidente del conglomerado de empresas más grande de India.
