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Resumen

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El presidente José Antonio Kast inició este 11 de marzo su gobierno de emergencia en Chile. Desde su campaña electoral, dijo que esta sería su estrategia con la que atajaría los problemas que más preocupaban a los chilenos: la economía, inseguridad e inmigración irregular. En base a esos pilares, Kast ganó la elección con el 58% al saber captar lo que sus compatriotas más le reclamaban al gobierno de Gabriel Boric.

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