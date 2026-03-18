Tras una década de cooperación en infraestructura, la colaboración entre el Perú y el Reino Unido ha permitido avanzar con el planeamiento y ejecución de una cartera de proyectos por más de US$10 mil millones. Además de las obras, este proceso también ha impulsado espacios de coordinación y cooperación de alto nivel y la incorporación de mecanismos de gestión que hoy fortalecen la gestión pública y el sistema de infraestructura en general.

En este contexto, el 23 de marzo se realizará en Lima el I Foro de Infraestructura LATAC-Reino Unido, un espacio que reunirá a autoridades de nueve países de América Latina y el Caribe, representantes de organismos multilaterales y empresas británicas líderes en sectores como energía, transporte ferroviario y planificación. El encuentro busca compartir experiencias y proyectar nuevas oportunidades de cooperación para el desarrollo de infraestructura estratégica en la región.

“El Foro es una oportunidad para proyectar la colaboración entre el Perú y el Reino Unido como un ejemplo regional para fortalecer la planificación y el financiamiento de proyectos de infraestructura, combinando experiencia técnica, transferencia de conocimiento y cooperación de largo plazo”, destacó Su-Lin Garbett-Shiels, embajadora del Reino Unido en el Perú.

Este marco cooperativo ha permitido introducir en el país instrumentos técnicos utilizados en diversas iniciativas a nivel global, como los contratos NEC (New Engineering Contract), que promueven la colaboración y reducen disputas contractuales; las Oficinas de Gestión de Proyectos (PMO), encargadas de planificar, monitorear y asegurar el cumplimiento de plazos, costos y estándares de calidad; y el uso de BIM (Building Information Modeling), una herramienta digital que mejora la planificación y la ejecución integral de proyectos.

La eficiencia de estas prácticas se ha validado en obras emblemáticas como los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, las Escuelas Bicentenario, los hospitales de alta complejidad en Piura y Trujillo, y las intervenciones del programa Reconstrucción con Cambios, que incluyen colegios, centros de salud y obras de prevención frente a inundaciones. Estas iniciativas benefician a millones de peruanos en 13 regiones del país, consolidando un modelo de ejecución que prioriza la calidad, transparencia y eficiencia.

Gran parte de esta experiencia se desarrolló a través del modelo de cooperación Gobierno a Gobierno (G2G), que permitió introducir nuevas herramientas de gestión de proyectos y transferir conocimiento en la gestión de infraestructura pública. A partir de estos resultados, y en un contexto en el que el Perú avanza hacia nuevos modelos de inversión y financiamiento, el siguiente paso es expandir estas prácticas hacia otros sectores (como el ferroviario, energía limpia, sistema de metro y recursos hídricos) y mecanismos como las Asociaciones Público Privadas (APPs).

“El encuentro también busca fortalecer la colaboración con el sector privado y generar nuevas sinergias que permitan el desarrollo de nuevos proyectos, dejando un legado de capacidades que los viabilice y fortalezca la gestión sostenible de los recursos del Estado”, agregó Garbett-Shiels.

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