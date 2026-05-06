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Esta vista aérea muestra al personal sanitario ayudando a los pacientes a subir a una embarcación desde el crucero MV Hondius, mientras este se encontraba fondeado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 6 de mayo de 2026. Foto: AFP
Esta vista aérea muestra al personal sanitario ayudando a los pacientes a subir a una embarcación desde el crucero MV Hondius, mientras este se encontraba fondeado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 6 de mayo de 2026. Foto: AFP
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Por Agencia AFP

Tres personas presumiblemente infectadas con hantavirus fueron evacuadas este miércoles del crucero inmovilizado frente a Cabo Verde, para ser trasladadas ahora a Países Bajos, luego que expertos sudafricanos identificaran un caso con la cepa Andes que puede transmitirse entre humanos.

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