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Un buque de guerra de China dispara en un lugar no revelado durante los ejercicios militares cerca de Taiwán. Foto: AFP
Un buque de guerra de China dispara en un lugar no revelado durante los ejercicios militares cerca de Taiwán. Foto: AFP
Por Agencia EFE

China inició este jueves dos días de ejercicios militares con fuego real en el estrecho de Taiwán, concretamente en un área frente a la costa de la provincia suroriental de Fujian, según un aviso de navegación publicado por la Administración de Seguridad Marítima (MSA) provincial.

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