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La Guardia Revolucionaria iraní anunció el apresamiento de dos buques en el estrecho de Ormuz por "operar sin los permisos necesarios" y que han sido conducidos a la costa de Irán, el 22 de abril de 2026. (MarineTraffic / EFE)
La Guardia Revolucionaria iraní anunció el apresamiento de dos buques en el estrecho de Ormuz por "operar sin los permisos necesarios" y que han sido conducidos a la costa de Irán, el 22 de abril de 2026. (MarineTraffic / EFE)
/ MarineTraffic
Por Agencia AFP

El gobierno de Panamá confirmó este miércoles que uno de los dos buques incautados por las fuerzas navales de Irán en el estrecho de Ormuz es de bandera panameña y calificó el acto como un “grave atentado” contra la seguridad marítima.

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