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Miembros del Servicio Secreto bloquean la calle frente a la Casa Blanca, en Washington, DC, el 12 de septiembre de 2025. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Miembros del Servicio Secreto bloquean la calle frente a la Casa Blanca, en Washington, DC, el 12 de septiembre de 2025. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Por Agencia EFE

Un enfrentamiento a tiros este lunes cerca de la Casa Blanca entre un hombre armado y agentes del Servicio Secreto dejó heridos al sospechoso y a un transeúnte menor de edad que se encontraba en la zona de Washington.

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