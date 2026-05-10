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Donald Trump insistió en una entrevista este domingo en que Irán ha sido "derrotado" pero "eso no significa que estén acabados". (EFE/EPA/Aaron Schwartz)
Donald Trump insistió en una entrevista este domingo en que Irán ha sido "derrotado" pero "eso no significa que estén acabados". (EFE/EPA/Aaron Schwartz)
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró este domingo “totalmente inaceptable” la respuesta de Irán a la propuesta de paz de Estados Unidos, con lo que parece alejarse de nuevo la posibilidad de un acuerdo para poner fin a la guerra.

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