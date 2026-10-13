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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump gesticula mientras camina para abordar el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 13 de octubre de 2026. Foto: AFP
El presidente estadounidense Donald Trump gesticula mientras camina para abordar el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 13 de octubre de 2026. Foto: AFP
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que los republicanos se enfrentan a una lucha igualmente difícil para conservar el control de la Cámara de Representantes y del Senado en las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre.

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