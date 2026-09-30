El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este miércoles que la retirada de las tropas de su país de Irak anunciada hoy mismo “representa una victoria para Estados Unidos”, para la nación árabe y para la lucha contra el Estado Islámico (EI).

“¡Hoy me complace anunciar que las últimas fuerzas estadounidenses abandonan Irak!”, afirmó Trump durante un acto celebrado en la Casa Blanca en el que leyó parcialmente un mensaje que, casi de manera simultánea, publicó en redes sociales.

“Este día es una victoria para Estados Unidos. Es una victoria para Irak y una victoria decisiva sobre el EI, que ha sido completamente diezmado y es la razón por la que desembarcamos allí en primer lugar. Yo los diezmé y los eliminé durante mi primera Administración”, añadió el republicano.

Trump subrayó que las tropas estadounidenses abandonan este despliegue “dejando a Irak con un nuevo y magnífico primer ministro, Ali al-Zaidi”, político al que el mandatario estadounidense se jactó de haber apoyado “plenamente desde el principio”.

El magnate neoyorquino insistió en comparar esta retirada con la de Afganistán, que se produjo bajo el mandato de su predecesor, Joe Biden, y la cual ha criticado repetidamente, especialmente en lo que se refiere a los atentados que costaron la vida de trece militares estadounidenses en el aeropuerto de Kabul en los momentos previos al repliegue.

Trump apuntó a que la acción de hoy se realizó de manera ordenada, “a diferencia de Afganistán, donde se abandonó gran parte del equipo militar y todo lo demás, y donde trece militares perdieron la vida”.

“Esta retirada ordenada de las fuerzas y el equipo de la coalición de la Base Aérea de Erbil marca el final de una incursión en el infierno que resultó sumamente costosa”, afirmó.

El soldado de primera clase James Hawkins, de la Policía Militar de los Estados Unidos, mantiene su posición frente a un cartel en la ciudad norteña de Tikrit, Irak, el 22 de diciembre de 2003.(EFE/EPA/KIM LUDBROOK).

“Mucha gente quería que permaneciéramos allí indefinidamente. Tuve que elegir entre quedarnos o irnos, y tuve la certeza absoluta de que había llegado el momento de que Estados Unidos regresara a casa”, concluyó el mandatario estadounidense.

Ali al Zaidi anunció hoy el fin de la coalición internacional liderada por EE.UU., que estuvo desplegada en Irak desde 2014. La salida de las tropas que lucharon contra el EI fue acordada en 2024, cuando se estableció un cronograma para la salida paulatina de soldados extranjeros que culminó definitivamente este 30 de septiembre.

Las fuerzas estadounidenses abandonan nuevamente el país árabe después de que lideraran la invasión de 2003 para derrocar al dictador Sadam Husein, que finalizó con la retirada de tropas en 2011.

Regresaron a Irak en 2014 por solicitud del Gobierno para hacer frente al EI, que llegó a ocupar un tercio del territorio en el apogeo de la expansión del autoproclamado “emirato”.

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