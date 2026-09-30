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Resumen

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El presidente de EE.UU., Donald Trump, en el Salón Este de la Casa Blanca, en Washington. Foto: EFE/ EPA/ Yuri Gripas
El presidente de EE.UU., Donald Trump, en el Salón Este de la Casa Blanca, en Washington. Foto: EFE/ EPA/ Yuri Gripas
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este miércoles que la retirada de las tropas de su país de Irak anunciada hoy mismo “representa una victoria para Estados Unidos”, para la nación árabe y para la lucha contra el Estado Islámico (EI).

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