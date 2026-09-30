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Resumen

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Combatientes peshmerga kurdos toman posiciones en el monte Qarachogh, en el distrito de Makhmur, a unos 60 kilómetros al sur de Erbil, capital de la región autónoma kurda del norte de Irak, el 30 de septiembre de 2026. Foto: SAFIN HAMID / AFP
Combatientes peshmerga kurdos toman posiciones en el monte Qarachogh, en el distrito de Makhmur, a unos 60 kilómetros al sur de Erbil, capital de la región autónoma kurda del norte de Irak, el 30 de septiembre de 2026. Foto: SAFIN HAMID / AFP
/ SAFIN HAMID
Por Agencia AFP

Tras más de una década, la coalición internacional antiyihadista encabezada por Estados Unidos concluyó su misión en Irak, donde ayudó a liberar al país del grupo Estado Islámico, al tiempo que causó constantes fricciones.

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