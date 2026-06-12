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El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso por la Semana de la Policía en la Casa Blanca en Washington, D.C., el 11 de mayo de 2026. (Foto de Kent NISHIMURA / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso por la Semana de la Policía en la Casa Blanca en Washington, D.C., el 11 de mayo de 2026. (Foto de Kent NISHIMURA / AFP).
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia EFE

Estados Unidos espera firmar “en los próximos días” un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra que cumpliría los “objetivos principales” del presidente estadounidense, Donald Trump, como reabrir el estrecho de Ormuz y poner las bases para desmantelar el programa nuclear iraní, declaró este viernes un alto cargo de la Administración.

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