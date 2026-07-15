00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un vehículo del Departamento de Policía de Dallas cerca del lugar de un tiroteo cerca de un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Dallas, Texas, el 24 de septiembre de 2025. (Aric Becker / AFP)
Un vehículo del Departamento de Policía de Dallas cerca del lugar de un tiroteo cerca de un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Dallas, Texas, el 24 de septiembre de 2025. (Aric Becker / AFP)
/ ARIC BECKER
Por Agencia EFE

Mientras su hermano Lorenzo sangraba por el disparo que había recibido en el torso, Víctor Salgado estaba tendido en el suelo, con las manos esposadas a la espalda, y suplicaba a los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos que llamaran a una ambulancia.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.