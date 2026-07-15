Mientras su hermano Lorenzo sangraba por el disparo que había recibido en el torso, Víctor Salgado estaba tendido en el suelo, con las manos esposadas a la espalda, y suplicaba a los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos que llamaran a una ambulancia.

La ayuda médica tardó cerca de 30 minutos en llegar. Lorenzo fue trasladado después al hospital Ben Taub, en Houston, donde murió poco después a causa de sus heridas, el pasado martes siete de julio.

Víctor y los otros dos hombres que viajaban en la camioneta de Lorenzo cuando los agentes de ICE los interceptaron acabaron en un centro de detención migratoria, donde aún permanecen recluidos.

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Ruby Powers, la abogada que representa a Víctor y a quien él ha transmitido su testimonio, cuestionó en una entrevista con EFE la decisión del Gobierno de mantenerlo detenido, ya que considera que su voz es “esencial” para las investigaciones que se están llevando a cabo sobre el incidente, que ha generado una ola de indignación en el país.

“Si realmente les importara la justicia, ¿por qué están deteniendo a uno de los pocos testigos directos de lo que sucedió?”, señaló Powers, quien fue contactada por el consulado de México en Houston para ayudar con el caso migratorio de Víctor.

“No sabían quién los estaba persiguiendo”

El día del incidente, Lorenzo Salgado recogió por la mañana a su hermano y a los otros dos compañeros para dirigirse a una obra de construcción en la que trabajaban, según el relato que Víctor transmitió a su abogada.

Durante el trayecto, varios vehículos que no estaban identificados como patrullas comenzaron a seguirlos. “Lorenzo no sabía qué estaba pasando, estaba nervioso”, indicó Powers.

Tras una persecución, Lorenzo detuvo la camioneta a un lado de la carretera. Entonces, un individuo bajó de uno de los vehículos que los seguían, se acercó al costado de la camioneta, gritó “¡paren!” y disparó a través de la ventanilla abierta.

Fotografía que muestra una imagen del migrante mexicano Lorenzo Salgado en un altar a su honor en el sitio donde fue asesinado en Houston, Texas, Estados Unidos. (EFE/ Carlos Ramírez). / CARLOS RAMIREZ

“Ellos no sabían quiénes los estaban persiguiendo ni qué estaba pasando”, relató la abogada, “Víctor cuenta que supo que eran agentes de migración fue cuando lo estaban bajando de la camioneta para esposarlo, porque uno de los agentes llevaba una identificación de ICE al cuello. Para entonces, el daño ya estaba hecho”.

El testimonio de Víctor contradice directamente la versión del Gobierno y coincide con el relato que dieron los otros dos testigos, que se han dado a conocer a través del abogado Hugo Balderas-Ibarra.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), del que forma parte ICE, Lorenzo intentó embestir uno de los coches de los agentes con su carro, se negó a obedecer varias órdenes verbales y “utilizó su vehículo como arma para intentar arrollar” a un agente de ICE, antes de que este disparara en “defensa propia”.

De acuerdo con Powers, “la vida de ningún agente estuvo en riesgo; de hecho, ellos eran quienes estaban en peligro y Lorenzo murió”.

Un duelo desde un centro de detención

Tras el incidente, el DHS informó que la Oficina del Inspector General del departamento abrió una investigación sobre la muerte de Salgado y que el FBI lideraría las pesquisas sobre la presunta “agresión” del migrante contra un agente de ICE.

Agentes del ICE rodean el cuerpo del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, abatido en Houston, Texas, el 7 de julio de 2026. (Captura de X @MarioNawfal)

Por su parte, la Fiscalía del condado de Harris, al que pertenece Houston, decidió iniciar una investigación paralela sobre los hechos en respuesta a las solicitudes de legisladores, activistas y familiares de Salgado para que se llevara a cabo una pesquisa independiente de la del Gobierno federal.

Powers insistió en que “en aras de la transparencia y del respeto al debido proceso” Víctor debe ser “liberado para que pueda entregar el testimonio que se necesita y cooperar con todas las investigaciones”.

El hombre, de nacionalidad mexicana, enfrenta un proceso migratorio ante la corte y tiene una audiencia programada para la próxima semana, relató la abogada.

Desde el centro, a las afueras de Houston, Víctor está “viviendo el duelo por su hermano, en varios niveles, además del impacto de haber presenciado el momento en que le dispararon y todo lo que ocurrió”, subrayó Powers.

“Está detenido y sigue viendo en televisión las imágenes de su hermano. Es como si tuviera que revivir esos momentos una y otra vez, completamente solo, mientras enfrenta el duelo y la pérdida”, agregó.