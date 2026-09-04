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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, responde a una pregunta antes de una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna. (Foto de Finn Gomez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP).
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, responde a una pregunta antes de una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna. (Foto de Finn Gomez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP).
/ FINN GOMEZ
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitará Colombia, Ecuador y Perú entre el 8 y el 10 de septiembre, un viaje durante el cual se reunirá con representantes de los nuevos Gobiernos de Bogotá y Lima, además de con el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, informó este viernes el Departamento de Estado.

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