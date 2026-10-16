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Resumen

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Captura de un video difundido por el Departamento de Estado de EE.UU. del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (i), posando este viernes con el canciller de República Dominicana, Ito Bisonó. EFE/ Departamento de Estado De EEUUU
Captura de un video difundido por el Departamento de Estado de EE.UU. del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (i), posando este viernes con el canciller de República Dominicana, Ito Bisonó. EFE/ Departamento de Estado De EEUUU
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió este viernes con el canciller de República Dominicana, Ito Bisonó, para abordar la agenda bilateral y las oportunidades de reforzar la cooperación en seguridad regional y economía.

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