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Resumen

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Donald Trump destacó las cifras de convocatoria de la convención republicana en Dallas. (Foto: EFE)
Donald Trump destacó las cifras de convocatoria de la convención republicana en Dallas. (Foto: EFE)
/ JEFF MCWHORTER
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este jueves lo que describió como un “gran éxito” de la inusual convención republicana que inauguró la víspera en Texas, menos de dos meses antes de las elecciones legislativas de mitad de su mandato, y donde prometió 5.000 dólares si su partido mantiene el control del Congreso.

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