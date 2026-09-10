El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este jueves lo que describió como un “gran éxito” de la inusual convención republicana que inauguró la víspera en Texas, menos de dos meses antes de las elecciones legislativas de mitad de su mandato, y donde prometió 5.000 dólares si su partido mantiene el control del Congreso.

“La Convención Republicana de Medio Mandato celebrada anoche, en Dallas, fue un gran éxito con todas las entradas agotadas, resultó ser mucho más grande, mejor e importante de lo que nadie hubiera imaginado”, escribió en su red Truth Social.

Trump, quien cerró el primer día del evento y volverá a hablar esta noche en su clausura, presumió de que la cita “se transmitió por todas partes y tuvo cifras de audiencia muy elevadas”, pese a coincidir con la apertura de la temporada del fútbol americano de la NFL.

“La audiencia total superó a la de la NFL. El estadio, que era realmente bonito, batió sus propios récords de asistencia. ¡Estaba abarrotado! Había miles de personas afuera que no pudieron entrar”, alegó, a pesar de que en la transmisión en vivo podían verse muchos asientos vacíos en las gradas superiores del recinto.

Donald Trump destacó las cifras de convocatoria de la convención republicana en Dallas. (Foto: EFE)

El presidente sugirió que esto demuestra que a la gente le “encanta” su política. “Volveré esta noche para cerrar el espectáculo”, prometió.

Los republicanos enfrentan unas apretadas elecciones legislativas en noviembre, en las que históricamente el partido que está en la Casa Blanca pierde escaños en las dos cámaras del Congreso.

A petición de Trump, el partido celebra esta inédita convención con el objetivo de energizar a sus bases antes de los comicios.

Usualmente, las convenciones tienen lugar en los años donde hay elecciones presidenciales para elegir el candidato a la Casa Blanca y de ellas, después de las primarias, salen los candidatos de cada formación a estos comicios, que tendrán lugar la próxima vez en 2028.

Trump cerró la primera jornada de la convención, centrada en su figura, con un discurso de una hora y media en el que pidió a los estadounidenses que votaran como si él estuviera en la boleta y prometió un “dividendo” de 5.000 dólares a cada adulto si los republicanos mantienen su actual control del Senado y la Cámara de Representantes.

Este jueves, está previsto que el mandatario regrese al escenario en Dallas para clausurar la cita, en la que también intervendrán el vicepresidente JD Vance y la exsecretaria de Prensa, Karoline Leavitt.

En las elecciones de término medio del próximo 3 de noviembre se renovarán los 435 escaños de la Cámara Baja y 35 de los 100 que componen el Senado, además de numerosos cargos estatales y locales.