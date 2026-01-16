Un “impuesto al pecado” a las modelos de OnlyFans en Florida: la llamativa propuesta de un precandidato a gobernador

Un político estadounidense llamado James Fishback busca convertirse en gobernador de Florida (Estados Unidos) y ha incluido en su campaña política una peculiar propuesta para su estado, que consiste en la creación de un “impuesto al pecado” del 50% para los creadores de contenido de OnlyFans.

Fishback compite actualmente por ser candidato del Partido Republicano para las próximas elecciones estatales y ha señalado que el dinero recaudado del servicio de suscripciones será destinado a la educación y a diversos programas sociales.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

“Si eres modelo de OnlyFans en Florida vas a pagar un 50% al estado sobre cualquier supuesta ganancia a través de esa plataforma de contribución en línea. Ese dinero será usado para financiar nuestro sistema de educación, centros de maternidad de emergencia y el primer zar de salud mental para hombres”, contó en sus redes sociales.

El político estadounidense sostiene que el “impuesto al pecado” tiene como finalidad “desincentivar un comportamiento” como el que se produce en OnlyFans, considerándolo ajeno a la moral cristiana que quiere defender.

“Como gobernador de Florida no quiero que mujeres jóvenes, que de otra manera serían madres criando familias e hijos, vendan su cuerpo a hombres enfermos en línea”, afirma Fishback. El aspirante a candidato republicano señala que tampoco “quiere que hombres jóvenes impresionables que se han alejado de Cristo para ser arrastrados a la lujuria” tengan sus “cerebros reconfigurados” por el contenido del servicio de suscripción.

Quién es Fishback

James Fishback es un inversor y gestor de fondos que nació en Florida en 1995, dentro de una familia de clase trabajadora. Su padre es estadounidense y su madre es colombiana.

Empezó a estudiar Economía en la Universidad de Georgetown, pero abandonó la carrera para dedicarse por completo a su actual trabajo, que lo ha llevado a ser director ejecutivo de Azoria Partners, una firma de inversión.

Sus posturas se sitúan en el marco de la actual derecha estadounidense, siendo partidario de una línea dura para las políticas migratorias, que incluyen quitar el uso de algunos tipos de visado en Florida para dar prioridad a la fuerza laboral local. También ha manifestado su intención de elevar a 1 millón de dólares el costo de matrícula en universidades públicas para estudiantes provenientes del extranjero.

Parte de su discurso se centra en la llamada “guerra cultural”, dentro de lo cual se enmarca su proyecto de crear un centro de atención para la salud mental masculina con los ingresos de OnlyFans. Fishback asegura que “a los hombres se les ha dicho por mucho tiempo que son culpables de su masculinidad” y considera esto como “una mentira infame”.

“Voy a terminar esta mentira de que la toxicidad masculina es responsable de todos los pecados y males de la sociedad”, declaró al dar a conocer su plan de crear el impuesto a OnlyFans.

Otra de las prioridades del precandidato a gobernador de Florida es facilitar el acceso a “una vivienda digna”, teniendo en poca estima a las aseguradoras.

En su carrera por lograr la nominación a la candidatura republicana al puesto de gobernador, Fishback parece situarse en una posición de desventaja debido a que la recaudación de su campaña es menor que la de sus contrincantes. Por ahora su apuesta es tener amplia presencia en las redes sociales, donde ya ha tenido entrevistas con personalidades como Tucker Carlson, en las que ha afirmado que defender los intereses de los estadounidenses es su prioridad.

Byron Donalds, su correligionario republicano y quien parece ser su competidor más duro por la candidatura, ha sido blanco frecuente de sus ataques. La postura de Donalds parece más firme al ser por ahora el favorito de Donald Trump para suceder a Ron DeSantis como gobernador del estado sureño.

“La capital de OnlyFans”

OnlyFans lleva años de crecimiento continuo, pero tuvo su mayor despegue durante la pandemia del COVID-19. En el 2022 se estimaba que su facturación total se situaba alrededor de los 2.000 millones de dólares, pero en la actualidad esta llega hasta unos 8.000 millones de dólares.

Cerca del 80% de los usuarios son hombres, pero la cifra se invierte en lo que respecta a modelos que generan contenido, pues entre el 70% y el 84% son mujeres.

Estados Unidos es el principal consumidor de este material debido a que la inversión de los suscriptores provenientes de dicho país superó los 2.600 millones de dólares en el 2025. El gigante norteamericano es también el que más aporta a la generación de material, pues se calcula que aproximadamente 1,4 millones provienen de dicho país, que también concentra el 45% de los perfiles.

No obstante, la distribución de las ganancias a nivel global es bastante desigual, pues solo el 1% de las cuentas que generan contenido concentran el 33% de las ganancias. El 70% restante gana en promedio menos de 200 dólares al mes.

Florida es considerada un foco de actividad enorme para OnlyFans en territorio estadounidense. Desde el 2023, varios medios locales llamaban a Miami, una de las ciudades más importante del estado, “la capital de OnlyFans en Estados Unidos”.

La prensa local basa estas afirmaciones en un estudio de la firma de suplementos masculinos Madhouse Labs, que indica que Miami tiene 1.110 cuentas en el servicio por cada 100.000 habitantes. La diferencia con el resto de localidades es grande, pues en Las Vegas, la segunda de la lista, 670 de cada 100.000 habitantes poseen cuentas de este tipo.

AFP reportó esta semana que Miami es también la urbe que más gasta en la plataforma de suscripciones: se gastaron 374.921 dólares por cada 10.000 habitantes en el 2025. Orlando, otra ciudad de Florida, se ubicó en el segundo lugar con un gasto de 466.430 dólares para la misma proporción.

La propuesta de James Fishback ya ha encontrado la respuesta negativa de las creadoras de contenido de OnlyFans, incluyendo la de Sophie Rain, una de las modelos más populares de la plataforma y quien señala tener entre 3,5 millones y 4 millones de dólares de ingresos al mes.

La modelo señala que Florida es la “central de OnlyFans y que un posible “impuesto al pecado” únicamente llevaría a que los creadores de contenido migren hacia otros estados. Rain afirma que “al menos 55 de las más grandes empresas” de Estados Unidos no pagan impuestos, pero que ella sí lo hace, por lo que ve injusto el planteamiento de Fishback.

“Atacar a un grupo de individuos que usan su trabajo para sobrevivir cuando hay empresas corruptas multimillonarias que no pagan impuestos es una locura”, señaló la modelo en un video subido a X.

“Pago con orgullo mi impuesto a la renta del 37% y estaría encantada de pagar más si las grandes empresas no pagaran ni un céntimo en impuestos”, añadió.

James Fishback respondió directamente a dichas afirmaciones e insistió en que busca hacer que las mujeres de su estado “triunfen” y “no vendan su cuerpo”.

“Sophie, no permitiré que mujeres inteligentes y capaces se vean obligadas a vender su cuerpo en línea para sobrevivir. Durante generaciones, las mujeres aspiraron a ser abogadas, médicas o madres dedicadas. Me postulo para gobernador de Florida porque quiero ver a todas las mujeres de Florida triunfar”, comentó el político, quien más tarde amenazó a la modelo con elevar el impuesto.

“Sigue hablando. Está a punto de ser 100%”, escribió en las redes.

Otras propuestas y medidas peculiares respecto a Internet

La medida que busca implementar James Fishback de llegar a ser gobernador ha sido criticada desde diversos frentes, que van desde el señalamiento del uso de la moral religiosa para establecer un marco legal particular, hasta entrar en conflicto directo con las libertades individuales. Aunque llamativa, la propuesta del precandidato republicano se suma a una larga lista de medidas excéntricas ligadas al ámbito digital. A continuación, algunos de esos casos.

Impuesto contra el chisme en Uganda

En el 2018 el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, estableció un impuesto diario de 200 chelines (0,05 dólares) a los usuarios de Facebook, WhatsApp, Viber y Twitter. El argumento era que las redes sociales fomentaban la “propagación de chismes”.

La medida fue un fracaso rotundo porque el uso extensivo de servicios de red privada virtual (VPN) hizo inútiles los controles de los que disponía el estado para hacer cumplir la medida. El gobierno optó por reemplazar el impuesto por otro a los datos de internet.

Prisión por ‘likes’ en Tailandia

El país del sudeste de Asia tiene una estricta ley respecto a cualquier insulto hacia la figura de su rey. Compartir publicaciones o hacer comentarios que puedan ser considerados ofensivos hacia la corona puede significar penas de prisión. Incluso el hecho de dar “me gusta” a tal contenido es considerado como apoyo al delito.

La ley de lesa majestad tailandesa estipula que “cualquiera que difame, insulte o amenace al rey, a la reina o a sus descendientes” puede enfrentar penas de entre 3 y 15 años de cárcel.

Un caso muy recordado fue el de Thanakorn Siripaiboo, un hombre tailandés que emitió comentarios sarcásticos sobre la muerte de la mascota del monarca e interactuó con publicaciones sobre un presunto caso de corrupción que involucraba a la monarquía. La junta militar lo detuvo y Siripaiboo enfrentó un proceso judicial en el que se habló de una potencial pena de 37 años de prisión.

La censura como negocio en Turkmenistán

Turkmenistán es uno de los países más restrictivos del mundo en lo que respecta al control de Internet con un bloqueo del tráfico en línea solo superado por el que ejerce Corea del Norte. Sin embargo, el Proyecto Tor denunció en agosto del 2025 que el propio Departamento de Ciberseguridad de la exrepública soviética estaba detrás de un esquema de sobornos para permitir el acceso a Internet, siendo un mercado paralelo en la práctica.

Los mismos funcionarios o individuos relacionados a la agencia gubernamental ofrecen a la población paquetes de acceso a Internet. Pese a que las VPN están prohibidas nominalmente, se ofrecen estas como productos legales por un costo equivalente a 50 dólares, pero también existe la alternativa de ingresar a la red por conexiones filtradas.

El acceso sin ninguna restricción a Internet implica un desembolso de hasta 2.000 dólares. En un país en el que el salario medio se calcula entre los 200 y 400 dólares mensuales, dicho monto supone una fortuna.

“Modo juvenil” en China

China es un país bastante restrictivo en el acceso a Internet con su población joven, lo que incluye un “toque de queda digital” entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana para menores de 18 años. Los menores solo tienen acceso a los videojuegos por tres horas a la semana y aplicaciones como Douyin, el TikTok chino, tienen un “modo juvenil obligatorio” de 40 minutos.

Durante este margen de tiempo los jóvenes únicamente pueden ver información científica y educativa y contenido de corte patriótico. El gobierno chino señala que busca eliminar la superficialidad de las redes y las distracciones excesivas entre sus ciudadanos en formación.