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Resumen

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Soldados de la Armada patrullan las calles durante el toque de queda en Guayaquil, Ecuador. Foto: Gerardo MENOSCAL / AFP
Soldados de la Armada patrullan las calles durante el toque de queda en Guayaquil, Ecuador. Foto: Gerardo MENOSCAL / AFP
/ GERARDO MENOSCAL
Por Agencia EFE

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este lunes que, a partir del próximo 3 de mayo regirá el toque de queda nocturno en nueve de las 24 provincias del país, así como en cuatro municipios para endurecer la lucha contra el crimen.