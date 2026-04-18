El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó que Colombia es el “peor socio” comercial de su país y defendió la imposición de aranceles a productos colombianos, en medio de una crisis que se ha extendido al campo diplomático.

“Colombia es nuestro peor socio a nivel mundial: tenemos un déficit de 1.200 millones de dólares con un comercio total de 2.100 millones de dólares”, dijo Noboa en una entrevista publicada este sábado por la revista colombiana Semana, al advertir que esta situación afecta “el empleo ecuatoriano” y la salida de divisas.

El mandatario negó que exista una “guerra comercial” y justificó las medidas adoptadas por su Gobierno, incluidos los aranceles.

“No se les ha declarado la guerra a los colombianos. Se les ha declarado la guerra al narcotráfico, a la violencia; se les ha declarado la guerra a la delincuencia organizada, al contrabando y a la minería ilegal”, dijo.

Noboa también cuestionó la falta de cooperación de Colombia en materia de seguridad fronteriza, que es su argumento para la imposición de aranceles, y aseguró que su país ha tenido que asumir un mayor despliegue militar, con un costo adicional de unos 400 millones de dólares anuales, para contener la violencia en zonas como el departamento de Putumayo.

“Nos resulta muy difícil contener la violencia, contener cargamentos de droga y contener la presencia de guerrillas en la frontera”, agregó el mandatario, quien aseguró que su país ha tenido que asumir mayores costos en el despliegue militar para enfrentar esta situación.

La crisis entre ambos países también se ha agravado por diferencias políticas, luego de que Petro calificara como “preso político” al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas y acusara al Gobierno de Noboa de “dejarlo morir de hambre”, lo que fue rechazado por el mandatario ecuatoriano.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa; y el mandatario de Colombia, Gustavo Petro. (Martin BERNETTI / Raul ARBOLEDA / AFP)

“No es un preso político, es un político preso por casos de corrupción”, aseveró Noboa refiriéndose a Glas.

Mayores aranceles

La disputa comercial entre ambos países comenzó en febrero con la imposición de aranceles del 30 % por parte de Ecuador, en medio de reclamos de Noboa por la seguridad en la frontera común, donde operan bandas del crimen organizado.

El 10 de abril, la ministra colombiana de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, anunció que Colombia elevaría del 30 % al 100 % los aranceles a las importaciones ecuatorianas en respuesta a la decisión del país vecino de subir del 50 % al 100 %, a partir del 1 de mayo, la “tasa de seguridad” impuesta por el Gobierno ecuatoriano.

Sin embargo, Petro dijo que no impondrá aranceles del 100 % a productos importados de Ecuador y que “todo lo que sea necesario para Colombia, 0 %, entra”.

Dudas sobre visita de Petro

Noboa también se refirió a la polémica por una visita de Petro a Ecuador el año pasado, que incluyó la ciudad de Manta, y afirmó que el mandatario colombiano “se reunió con miembros de la Revolución Ciudadana, y algunos de esos miembros tienen nexos con alias Fito”, aunque precisó que no podía confirmar un encuentro directo con ese cabecilla criminal.

José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, es el líder de la banda criminal ecuatoriana Los Choneros, que a principios de enero de 2024 se fugó de una cárcel en Guayaquil, un hecho que desató una ola de violencia en el país y llevó a Noboa a declararle la guerra a los grupos narcotraficantes.

Tras su recaptura en junio de 2025, fue extraditado a Estados Unidos el 20 de julio pasado y se convirtió en el primer gran narcotraficante ecuatoriano juzgado en ese país en una corte de Nueva York.

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