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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, habla durante la inauguración del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe en el Centro de Convenciones de Panamá en la Ciudad de Panamá, el 28 de enero de 2026. (Martin BERNETTI / AFP)
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, habla durante la inauguración del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe en el Centro de Convenciones de Panamá en la Ciudad de Panamá, el 28 de enero de 2026. (Martin BERNETTI / AFP)
/ MARTIN BERNETTI
Por Agencia EFE

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó que Colombia es el “peor socio” comercial de su país y defendió la imposición de aranceles a productos colombianos, en medio de una crisis que se ha extendido al campo diplomático.

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