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Resumen

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Su escape fue digno de un guion de película de acción. Acechada por el régimen chavista, con un riesgo inminente sobre su vida, María Corina Machado, la lideresa de la oposición venezolana, huyó de su país clandestinamente para evitar ser detectada y detenida. Se subió a una lancha artesanal y llegó a la isla de Curazao, después de surcar olas de hasta tres metros. Su objetivo era llegar a Noruega, donde recibiría el Premio Nobel de la Paz. Era diciembre del 2025 y Nicolás Maduro aún estaba en el poder. Pero no por mucho tiempo. El 3 de enero de este año, Estados Unidos intervino militarmente, lo ‘extrajo’ y lo llevó a Nueva York, donde sigue detenido.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.