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Mónica Franco y Patricio Ledesma, padres de Bryan Ledesma, presuntamente asesinado durante una operación militar en Ecuador, lloran frente a la tumba de su hijo en Milagro, provincia de Guayas, Ecuador, el 23 de mayo de 2026. Foto: Marcos PIN / AFP
Mónica Franco y Patricio Ledesma, padres de Bryan Ledesma, presuntamente asesinado durante una operación militar en Ecuador, lloran frente a la tumba de su hijo en Milagro, provincia de Guayas, Ecuador, el 23 de mayo de 2026. Foto: Marcos PIN / AFP
/ MARCOS PIN
Por Agencia AFP

Mónica Franco está desconsolada. Desde hace tres meses llora por su hijo Bryan Ledesma, quien murió tras recibir golpes y descargas eléctricas durante un operativo militar antidrogas en el suroeste de Ecuador.

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