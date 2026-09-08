Los rebeldes hutíes de Yemen, apoyados por Irán, atacaron varios objetivos en el suroeste de Arabia Saudita, entre ellos instalaciones del gigante petrolero Aramco, donde 73 personas resultaron heridas, informaron el martes las dos partes.

Según Ansarollah, un medio cercano a los hutíes, los rebeldes golpearon con drones y misiles el aeropuerto internacional de Abha, la base aérea Rey Jalid e instalaciones del grupo petrolero saudita Aramco en Abha y Jizan.

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El portavoz de los hutíes, Yahya Saree, reivindicó poco después “una operación militar de gran envergadura y de gran alcance”, con ayuda de “decenas de misiles balísticos y drones”, en respuesta a “121 bombardeos” efectuados por Riad en Yemen en los tres últimos días.

El ataque de los hutíes dejó 73 personas heridas, indicó una coalición militar internacional encabezada por Arabia Saudita y aliada del gobierno de Yemen.

Los bombardeos tuvieron como objetivo “sitios civiles y económicos” y resultaron en 73 civiles heridos, afirmó en un comunicado la coalición, que anunció que tomará “todas las medidas y acciones necesarias para responder a la fuente de la amenaza y neutralizar el peligro que representa”.

Los hutíes, que en los últimos días han lanzado una ofensiva en Yemen, acusaron el lunes a Riad de haber atacado diferentes zonas del país, en una guerra cada vez más intensa.

Según la agencia de noticias Saba, afiliada al movimiento rebelde, los misiles y la aviación saudita golpearon las provincias de Jawf (norte), Al Bayda y Marib (centro) y Taiz (suroeste).

Esta captura de pantalla muestra a un combatiente disparando un lanzagranadas propulsado por cohete (RPG). Foto: FUERZAS DE LA RESISTENCIA NACIONAL DE YEMEN / AFP / -

Los ataques afectaron, entre otros lugares, a la prisión de Al Hazm en la provincia de Jawf, donde murieron 11 personas, entre ellas un niño que había ido a visitar a un familiar, según la misma fuente.

En este país empobrecido, que volvió a sumirse en la guerra en julio en medio de un conflicto regional, los rebeldes lanzaron la semana pasada una nueva ofensiva con el objetivo, entre otros, de avanzar hacia las zonas que bordean el estratégico estrecho de Bab el Mandeb.

Estos enfrentamientos con las fuerzas progubernamentales yemeníes en el suroeste han dejado más de 300 fallecidos desde el jueves, lo que ha obligado a muchas familias a huir, según fuentes de ambos bandos entrevistadas por la AFP.

Bab el Mandeb, vía comercial estratégica que conecta Asia con Europa a través del mar Rojo y el canal de Suez, cobró mayor importancia desde el inicio de la guerra en Oriente Medio y el bloqueo por parte de Irán del estrecho de Ormuz, al otro lado de la península arábiga.

Yemen es el último país en verse arrastrado al conflicto regional desencadenado por la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán a fines de febrero.