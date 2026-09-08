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Resumen

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Esta captura de pantalla muestra un cohete siendo disparado desde un lanzador montado en un vehículo. Foto: FUERZAS DE LA RESISTENCIA NACIONAL DE YEMEN / AFP
Esta captura de pantalla muestra un cohete siendo disparado desde un lanzador montado en un vehículo. Foto: FUERZAS DE LA RESISTENCIA NACIONAL DE YEMEN / AFP
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Por Agencia AFP

Los rebeldes hutíes de Yemen, apoyados por Irán, atacaron varios objetivos en el suroeste de Arabia Saudita, entre ellos instalaciones del gigante petrolero Aramco, donde 73 personas resultaron heridas, informaron el martes las dos partes.

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