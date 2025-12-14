Soldados israelíes patrullan las calles de Tubas, en la Cisjordania ocupada, durante una operación militar el 26 de noviembre de 2025. (Foto: AFP)
Agencia AFP
Agencia AFP

Hamás confirma muerte de uno de sus responsables militares en Gaza y reivindica su derecho a las armas
El jefe de Hamás en Gaza, , confirmó el domingo que el responsable de producción de armas del grupo murió el sábado en un ataque israelí en la y ratificó el derecho del grupo a disponer de armamento.

“El pueblo palestino atraviesa actualmente momentos difíciles y sufre enormemente (...) con el martirio de más de 70.000 personas, el último el del comandante muyahidín Raed Saad y sus compañeros”, dijo Hayya en un mensaje en la cadena Al-Aqsa TV.

Francisco Sanz
El jefe de Hamás en Gaza, Khalil al Hayya, en una foto de archivo. (Foto: AFP)
Israel anunció el sábado que había matado a Raed Saad, que consideraba “uno de los arquitectos” del ataque del 7 de octubre de 2023 contra , que desencadenó la guerra en Gaza.

La resistencia y sus armas son un derecho legítimo garantizado por el derecho internacional y están vinculados al establecimiento de un Estado palestino”, declaró Hayya.

Un automóvil fue destruido tras un ataque israelí cerca del cruce de Nablusi, al oeste de la Ciudad de Gaza, el 13 de diciembre de 2025, en medio de un alto el fuego entre Israel y Hamás. (Foto: EFE)
“Estamos dispuestos a considerar cualquier propuesta que preserve este derecho y garantice el establecimiento de un Estado palestino”, añadió.

Una tregua, negociada por , entró en vigor el 10 de octubre en la Franja de Gaza, poco más de dos años después del inicio de la guerra desencadenada por el ataque sin precedentes de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

