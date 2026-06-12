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El ministro confirmó que los detalles del programa nuclear iraní, incluida la gestión de su reserva de uranio altamente enriquecido, se abordarán en los 60 días siguientes a la firma del acuerdo. Foto: Handout / AFP
El ministro confirmó que los detalles del programa nuclear iraní, incluida la gestión de su reserva de uranio altamente enriquecido, se abordarán en los 60 días siguientes a la firma del acuerdo. Foto: Handout / AFP
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

El jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, dijo el viernes que hay posibilidades de que en “los próximos días” se alcance un acuerdo de paz con Estados Unidos.

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