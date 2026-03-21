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Israel dirige ataques contra objetivos del régimen iraní anunciaron este domingo las fuerzas armadas israelíes.
Israel dirige ataques contra objetivos del régimen iraní anunciaron este domingo las fuerzas armadas israelíes.
“Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) están actualmente atacando objetivos del régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán”, publicaron las IDF en su cuenta oficial de Telegram sin que se conozcan resultados de las operaciones.
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La oleada de ataques se realiza horas después de que dos misiles iraníes impactaran en las localidades de Bersheeba y Dimona, al sur de Israel, y dejaran alrededor de 120 de personas heridas de diversa consideración.
La arremetida iraní del sábado se realizó en retaliación por los ataques a la instalación de enriquecimiento de uranio de Natanz según medios locales.
Tras evaluar la situación, el mando del ejército de Israel actualizó las directrices de defensa hasta el próximo martes cancelando las actividades educativas, limitando las reuniones hasta un máximo de 50 personas y el trabajo solo en lugares en los que se pueda acceder a tiempo a un espacio protegido.
Por su parte el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ofreció su apoyo a los cuerpos de emergencia e insto a los ciudadanos a seguir las instrucciones de las fuerzas armadas.
“Estamos decididos a seguir atacando a nuestros enemigos en todos los frentes”, advirtió Netanyahu sobre la guerra que inicio el pasado 28 de febrero, junto a EE.UU., en contra de Irán y a la que se sumó días después Hizbulá en el Líbano.
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