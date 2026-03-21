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Foto Referencial. Ataques a la refinería de petróleo de Teherán, Irán, el 7 de marzo de 2026. Foto: AFP
Foto Referencial. Ataques a la refinería de petróleo de Teherán, Irán, el 7 de marzo de 2026. Foto: AFP
Por Agencia EFE

Israel dirige ataques contra objetivos del régimen iraní anunciaron este domingo las fuerzas armadas israelíes.

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