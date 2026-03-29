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El Patriarca Latino interino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa, en una foto de archivo. (Foto: MUSSA QAWASMA / POOL / AFP)
El Patriarca Latino interino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa, en una foto de archivo. (Foto: MUSSA QAWASMA / POOL / AFP)
Por Agencia EFE

La Policía israelí impidió el paso a la iglesia del Santo Sepulcro, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, al jefe de la Iglesia católica en Tierra Santa, cardenal Pierbattista Pizzaballa, cuando se dirigía a oficiar la misa del Domingo de Ramos, informó el Patriarcado Latino de Jerusalén.

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