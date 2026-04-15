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Captura de video tomado de la cuenta oficial de Telegram DrodriguezVen, de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hablando durante un evento este miércoles, en Caracas. Foto: EFE/ Drodriguezven
Captura de video tomado de la cuenta oficial de Telegram DrodriguezVen, de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hablando durante un evento este miércoles, en Caracas. Foto: EFE/ Drodriguezven
/ DrodriguezVen
Por Agencia EFE

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, planea presentarse a las próximas elecciones presidenciales del país suramericano, para las que todavía no hay fecha, según se desprende de la documentación registrada por su abogado en Estados Unidos.

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