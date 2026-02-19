Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Legisladores de la Asamblea Nacional de Venezuela asisten a un debate sobre un proyecto de ley de amnistía, en la Asamblea Nacional en Caracas, el 19 de febrero de 2026. (Federico PARRA / AFP)
Legisladores de la Asamblea Nacional de Venezuela asisten a un debate sobre un proyecto de ley de amnistía, en la Asamblea Nacional en Caracas, el 19 de febrero de 2026. (Federico PARRA / AFP)
/ FEDERICO PARRA
Por Agencia EFE

El Parlamento de Venezuela, dominado por el chavismo, reanudó este jueves el segundo debate necesario para aprobar el proyecto de ley de amnistía impulsado por el Gobierno encargado, luego de una semana de aplazamiento por desacuerdos entre los diputados que terminó por generar críticas y huelgas de familiares que exigen la liberación de presos políticos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

El Parlamento de Venezuela reanuda el segundo debate del proyecto de ley de amnistía
Venezuela

El Parlamento de Venezuela reanuda el segundo debate del proyecto de ley de amnistía

¿Cuáles son las misiones y fundaciones chavistas que eliminó Delcy Rodríguez? (y qué tendría que ver Trump)
Venezuela

¿Cuáles son las misiones y fundaciones chavistas que eliminó Delcy Rodríguez? (y qué tendría que ver Trump)

Venezuela y Estados Unidos acuerdan luchar juntos contra el narcotráfico
Venezuela

Venezuela y Estados Unidos acuerdan luchar juntos contra el narcotráfico

Petroleras podrán pagar impuestos en Venezuela sin ser sancionadas por EE.UU.
Venezuela

Petroleras podrán pagar impuestos en Venezuela sin ser sancionadas por EE.UU.