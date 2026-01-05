Muchos turistas quedaron varados tras el choque de dos trenes en Machu Picchu. (Foto: GEC)
Redacción EC
Cientos de turistas nacionales y extranjeros protestaron la noche del último domingo 4 de enero en la estación del tras el , que dejó como saldo una persona fallecida y más de 100 heridas.

Según informó Exitosa Noticias, la manifestación se produjo debido a que se encuentran varados en la zona desde hace varias horas, donde niños y adultos mayores se ven afectados por la situación.

“Desde las 3 de la tarde estamos y no hay solución”, indicaron varios turistas afectados, quienes calificaron el hecho de “un abuso”, pues deben invertir en hoteles y comida mientras esperan una solución.

Según uno de los turistas, PeruRail estaría responsabilizando a la municipalidad por el aforo en la ciudad y acusó a dicha empresa de falta de logística y maltratos.

En tanto, el personal de la empresa solo sugirió a los afectados comprar sus boletos y esperar la salida del tren este lunes 5 de enero.

Cabe indicar que este Diario accedió a un informe entregado a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en el que PeruRail expone, según su propia investigación, las causas que habrían provocado el accidente ferroviario.

El choque de trenes en la vía férrea Cusco - Ollantaytambo - Machu Picchu se produjo el pasado 30 de diciembre y dejó como saldo una persona fallecida y más de 100 heridas. Las investigaciones para determinar las causas continúan.

El accidente se registró a la altura del kilómetro 94+200 del tendido férreo Cusco–Ollantaytambo–Machu Picchu, donde el autovagón 602 de PeruRail, que se dirigía a Ollantaytambo, y el autovagón 65 de Inca Rail, con destino a Machu Picchu, impactaron violentamente por causas que aún son materia de investigación.

La víctima mortal fue identificada como Roberto Francisco Cárdenas Loayza. Dos trabajadores de PeruRail e Inca Rail, respectivamente, fueron detenidos y luego liberados por las autoridades.

