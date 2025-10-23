El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este viernes 24 y sábado 25 de octubre se registrará un incremento de la temperatura diurna en distintas regiones del país. El aumento será de moderada a fuerte intensidad en la sierra y de moderada intensidad en la costa sur.
Según el aviso meteorológico N.° 373, de nivel naranja, los departamentos más afectados serán Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno y Tacna.
El Senamhi advirtió que la escasa nubosidad hacia el mediodía podría elevar los niveles de radiación ultravioleta (UV). También se prevén ráfagas de viento cercanas a los 45 kilómetros por hora, principalmente durante la tarde.
En la sierra norte se estiman temperaturas máximas entre 25 °C y 33 °C. En la zona centro, los valores oscilarán entre 22 °C y 29 °C, mientras que en la sierra sur se alcanzarán entre 21 °C y 30 °C. En la costa sur, las temperaturas llegarán hasta los 33 °C.
Vientos fuertes en la costa norte y centro
A través del aviso N.° 374, de nivel amarillo, el Senamhi alertó sobre el incremento de la velocidad del viento en la costa durante los mismos días. El fenómeno será de ligera a moderada intensidad y podría generar levantamiento de polvo y arena, así como una reducción de la visibilidad horizontal.
Se espera además la presencia de nubosidad, lloviznas y neblina, principalmente en zonas cercanas al litoral durante la madrugada y las primeras horas del día. Los vientos alcanzarían velocidades cercanas a los 33 km/h en la costa norte y alrededor de los 34 km/h en la costa centro.
Los departamentos con posible afectación son Áncash, Lima (incluido el Callao), La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes.
