El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, afirmó que detrás de las mociones de vacancia y censura impulsadas en el Parlamento existe un interés por desestabilizar tanto al Ejecutivo como a la Mesa Directiva del Legislativo.

“Hay seis mociones de censura, una de vacancia contra Jerí. Pero también hay una moción de censura contra mí; es decir, este juego del grupo caviar y comunista del Congreso, de los que estás afuera y los respaldan, pretenden no solamente derribar al presidente de la República sino también a mí, obviamente ”, declaró en diálogo con RPP.

Sobre las iniciativas para vacar al jefe de Estado, Rospigliosi sostuvo que estas carecen de sustento en el actual contexto político. “ Me parece absurdo a estas alturas, por sospechas vacar a un presidente en una situación como la que vive el Perú y a vísperas de un proceso electoral y teniendo en cuenta que no estamos ante el inicio de un gobierno de 5 años, sino ante un gobierno que termina el 28 de julio. Eso sería totalmente absurdo y contraproducente”, señaló.

El titular del Parlamento aseguró que el interés por retirarlo del cargo responde a su postura frente a diversos temas institucionales. “Porque obviamente no les gusto. O sea, alguien que defiende la estabilidad del país, la institucionalidad, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y critica el control de la mafia caviar sobre el sistema judicial; obviamente no les entusiasma. Ellos lo que quieren es tumbar al presidente de la República y a mí ”, afirmó.

En relación con un eventual escenario de vacancia, Rospigliosi consideró que primero se intentaría censurarlo. “En este momento, lo primero que se votaría seguramente sería la censura contra mí, ya veríamos. Ellos tratarían primero de sacarme a mí de la presidencia del Congreso y después a Jerí de la presidencia de la República. En fin, no sé, hay muchos escenarios ahí. A estas alturas me parece que no tiene mucho sentido discutir que pasaría si es que ”, manifestó.

El presidente del Congreso reiteró que su principal expectativa es que se mantenga la estabilidad política. “ Lo único que espero es que haya estabilidad y tranquilidad para tener un proceso electoral en paz y para concluir este gobierno. Si al día siguiente, el 29 de julio quieren procesar al señor Jerí , bueno, que lo hagan. Pero de ninguna manera podemos forzar una crisis política mayor todavía de la que ya tenemos desde hace meses con una vacancia al presidente”, indicó.

Finalmente, Rospigliosi no precisó si convocaría a un pleno extraordinario en caso se reúnan las 78 firmas necesarias, tal como lo permite el Reglamento del Congreso. Señaló que la decisión dependerá del contexto, considerando que se aproxima la Semana de Representación, periodo en el cual no es posible realizar sesiones plenarias.

“ No, no tengo idea [si convocaría en 15 días]. Tendríamos que ver la situación ”, dijo, tras recordar que esta semana de representación se desarrollará sin pago de viáticos ni pasajes para congresistas ni asesores, conforme a lo aprobado por la Mesa Directiva.

