El Consejo de Medalla de Honor del Congreso evaluará este jueves 9 de julio el otorgamiento de la medalla de Gran Cruz al legislador José Jerí, quien ocupó la Presidencia de la República de manera interina entre el 2025 y 2026.

El 17 de febrero de este año, José Jerí fue censurado por el Congreso -por 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones - tras las reuniones no registradas que sostuvo con el empresario de origen chino Zhihua Yang, dueño del salón Xin Yan (San Borja) y de Market Capón y proveedor del Estado.

Según la agenda aprobada, enviada por el presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), en su octava sesión dicho Consejo evaluará la condecoración desde las 2:00 p.m.

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“Conforme a los antecedentes, se propone el otorgamiento de la Medalla de Gran Cruz al señor José Enrique Jerí Oré, en su condición de presidente del Congreso durante el período 2025-2026” , dice el primer punto de la agenda.

“De acogerse el pedido, corresponde la Medalla de Gran Cruz” , dice la nota de la agenda del Consejo de Medalla de Honor del Congreso.

Agenda del Consejo de Medalla de Honor del Congreso.

Como se recuerda, el 10 de octubre del 2025, José Jerí, quien ejercía la titularidad del Congreso desde julio de ese año, juró en el cargo de presidente de la República tras la vacancia de Dina Boluarte (2022-2025).

Jerí Oré llegó al Parlamento en el 2021 como accesitario del exmandatario Martín Vizcarra (2018-2020), quien no pudo ejercer como congresista debido a que fue inhabilitado de la función pública por el caso ‘Vacunagate’.

El pasado 2 de junio, Jerí Oré anunció que renunció de forma irrevocable a Somos Perú y a su bancada parlamentaria. Su dimisión fue aceptada por la dirigencia de dicho partido político.