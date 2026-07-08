José Jerí estuvo apenas cuatro meses en el cargo de presidente de la república. (Foto: Congreso)
José Jerí estuvo apenas cuatro meses en el cargo de presidente de la república. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El Consejo de Medalla de Honor del Congreso evaluará este jueves 9 de julio el otorgamiento de la medalla de Gran Cruz al legislador José Jerí, quien ocupó la Presidencia de la República de manera interina entre el 2025 y 2026.

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