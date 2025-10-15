José Jerí, presidente de la República desde el 10 de octubre tras la vacancia de Dina Boluarte, presentó un proyecto de ley como congresista de la República para modificar las leyes sobre trabajo penitenciario.

La iniciativa fue presentada el 14 de octubre con la firma de Jerí Oré y otros ocho miembros de su bancada parlamentaria, Somos Perú.

El proyecto busca implementar un nuevo tipo de trabajo penitenciario “ambiental” y un trabajo extramuros con vigilancia en labores de reforestación en la sierra del país.

José Jerí presenta proyecto como congresista cuando ya lleva cinco días de presidencia.

El objetivo según el texto es implementar un “Programa Nacional de Reforestación Penitenciaria Altoandina” y permitir el trabajo penitenciario de tipo ambiental, además de labores para reos con una vigilancia permanente y un régimen de 21x7.

Los presos, bajo esta modalidad, podrían participar en este programa si es que tienen condenas que no tienen acceso a beneficios penitenciarios. Es decir, reos por delitos de terrorismo, criminalidad sistemática, crimen organizado, sicariato, extorsión, secuestro, violación sexual, entre otros.

“Los internos reciben remuneración-incentivo y ahorro programado para post libertad, sin que ello genere beneficios excarcelatorios prohibidos por ley”, precisa el proyecto de José Jerí.

Cabe recordar que, una de las primeras acciones que tuvo el nuevo presidente que asumió el puesto al ser titular del Congreso tras la vacancia de Dina Boluarte, fue visitar penales en Lima como parte de operativos de requisitoria de objetos prohibidos y supervisión de los internos.

Esta madrugada, el presidente José Jerí Oré y el titular del INPE, Iván Paredes Yataco, lideraron un operativo simultáneo desde el penal Ancón I. En paralelo, se intervinieron Lurigancho, Trujillo y Challapalca para golpear al crimen organizado que opera desde las cárceles.

Estas diligencias ocurrieron los días 11 y 13 de octubre, incluso antes que José Jerí designara al gabinete de ministros, el cual recién estuvo implementado el 14 de este mes bajo el premierato de Ernesto Álvarez.