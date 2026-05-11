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Presidente de Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas rechaza posible alianza entre Sánchez y Antauro Humala. (Foto: GEC)
Presidente de Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas rechaza posible alianza entre Sánchez y Antauro Humala. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, Jorge Zapata, lanzó duras críticas contra las propuestas de Juntos por el Perú y expresó su preocupación ante un eventual avance electoral de Sánchez hacia una segunda vuelta presidencial.

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