El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, Jorge Zapata, lanzó duras críticas contra las propuestas de Juntos por el Perú y expresó su preocupación ante un eventual avance electoral de Sánchez hacia una segunda vuelta presidencial.

Durante una entrevista en el programa Siempre a las 8, conducido por Milagros Leiva, el representante del gremio empresarial calificó como “nefastas” las ideas promovidas por dicha agrupación política y sostuvo que representan un riesgo para la economía y la estabilidad democrática del país.

“Nosotros ya lo dijimos y lo reiteramos: las ideas de ese partido (Juntos por el Perú) son nefastas para el país si llegan a aplicarse” , afirmó Zapata. Según indicó, el Perú debe apostar por un modelo basado en la inversión privada, el fortalecimiento empresarial y el crecimiento económico como herramientas para combatir la pobreza.

El dirigente empresarial sostuvo que los sectores democráticos deben mantenerse vigilantes frente a propuestas que, a su juicio, buscan incrementar el control estatal sobre la economía y debilitar las instituciones democráticas.

“Tenemos que unirnos todos los demócratas para llevar al país a un camino coherente, que es el camino que ha demostrado ser el más eficiente para incrementar inversiones, aumentar producción y reducir pobreza”, manifestó.

Rechaza eventual alianza con Antauro Humala

En otro momento de la entrevista, Zapata cuestionó la posibilidad de que Sánchez establezca algún tipo de alianza política con Antauro Humala en un eventual escenario de segunda vuelta.

“Sería un desastre que se junte con Antauro Humala y que lo trate de llevar al gobierno” , señaló.

Asimismo, indicó que, si Sánchez continúa en carrera electoral, debería deslindar públicamente del líder etnocacerista y dejar en claro que no formará parte de un eventual gobierno.

“ Él tendría inmediatamente que deslindar definitivamente con el señor Antauro Humala , apartarlo y decir que de ninguna manera va a participar en su gobierno”, añadió.

Cuestiona desempeño de la ONPE

El presidente de Confiep también criticó duramente el desempeño de la Oficina Nacional de Procesos Electorales durante las recientes elecciones generales.

Según sostuvo, la entidad electoral actuó de manera deficiente y contribuyó a generar el actual escenario de incertidumbre política.

“Nosotros hemos sido claros en decir que la ONPE no ha hecho bien su trabajo. Ha sido muy deficiente en su desempeño en estas elecciones y nos ha metido en un gran problema”, declaró.

Zapata consideró que el país atraviesa una situación delicada y advirtió sobre el peligro de iniciar un nuevo periodo de gobierno bajo cuestionamientos de legitimidad.

“No podemos empezar cinco años de gobierno con ilegitimidad. Eso es muy peligroso” , enfatizó.

En esa línea, pidió que los diferentes sectores políticos, técnicos y jurídicos participen en la búsqueda de una salida dentro del marco constitucional.

“ Los constitucionalistas, juristas, empresarios y políticos debemos darle una solución al país. Hay que respetar la Constitución, las leyes y las autoridades correspondientes”, sostuvo.

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