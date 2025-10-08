La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y diversos congresistas rechazaron la agresión que sufrió el precandidato presidencial del partido Avanza País, Phillip Butters, durante una visita en la ciudad de Juliaca, región Puno, este miércoles 8 de octubre.

A través de su cuenta en “X” (antes Twitter), la excandidata presidencial afirmó que “la violencia no es el camino” y que la próxima campaña electoral se debe llevar adelante con “competencia de ideas”.

“Lo ocurrido hoy con Phillip Butters debe hacernos reflexionar: La violencia no es el camino. Debemos hacer que esta campaña sea una competencia de ideas, no de agresiones. El Perú necesita diálogo y un voto responsable que nos devuelva el rumbo como país”, expresó.

Similar posición adoptó la legisladora Adriana Tudela (Avanza País), quien señaló que la violencia no es un “medio legítimo de protesta ni de expresión política” y que quienes recurren a ella “hacen trampa”.

“La violencia no es un medio legítimo de protesta ni de expresión política en una democracia. Quienes están recurriendo a ella hacen trampa: como no están dispuestos a combatir ideas contrarias con argumentos ni mucho menos a competir con ellas en las urnas, buscan ahuyentarlas”, manifestó.

“Queda claro que algunos no quieren que el mensaje de Phillip Butters llegue al sur del país. Quieren callarlo porque él sí se atreve a debatir”, agregó en su cuenta en “X”.

En tanto, la parlamentaria Karol Paredes (Avanza País) pidió no dejarse llevar por el “odio, la venganza ni la desunión” y priorizar la unidad, fortaleza y el respeto entre peruanos.

“No nos dejemos llevar por el odio, la venganza ni la desunión. Mi Perú te quiero fuerte, con tu gente llena de fe y esperanza. No importa si pensamos distinto -izquierda, derecha o centro-, nos necesitamos unidos, fuertes y respetándonos siempre”, escribió en sus redes sociales.

A su vez, el congresista Alejandro Cavero (Avanza País) insistió en que la violencia debe ser “rechazada siempre” y enfatizó que el argumento en un debate de ideas no puede ser el “piedrazo”.

“La violencia tenemos que rechazarla siempre. Cuando la izquierda ya no es capaz de argumentar, pasa a la agresión física. Me lo hicieron a mí y ahora se lo hacen a Phillip. El argumento no puede ser el piedrazo. Eso deja mucho peor parados a los agresores que a quien fue a debatir libremente”, acotó.

El ataque

Como se recuerda, Phillip Butters tuvo que ser escoltado por policías para protegerlos de una protesta que se generó por su visita a la ciudad de Juliaca, Puno, donde brindó una entrevista a una radio local este miércoles.

El incidente ocurrió esta mañana, cuando se conoció que Butters brindaría una entrevista de manera presencial a la radio La Decana de Juliaca, y cuando varios ciudadanos comenzaron a congregarse cerca del local de la emisora para expresar su rechazo a la visita.

Luego de la entrevista, el precandidato no pudo abandonar el local debido a la turba que se formó fuera del local y permaneció varias horas a la espera que la policía pudiera garantizar su seguridad.

Según informó en sus redes sociales la propia emisora puneña, Butters decidió no dar más declaraciones a los medios locales y optó por resguardarse en las oficinas de La Decana de Juliaca.

Según Canal N, tras unas cuatro horas, llegó suficiente personal policial con escudos y cascos para formar un cordón de seguridad que pudo permitir que Phillip Butters pudiera salir del local de la radio de Juliaca.