El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, quien reemplaza a Delia Espinoza, suspendida por seis meses por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), cambió a diversos fiscales adscritos al Despacho de la Fiscalía de la Nación, a través de diversas resoluciones.

En primer lugar, Gálvez Villegas cambió al fiscal adjunto supremo provisional Marcial Paucar al Primer Despacho Provincial de la Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro, mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2976-2025-MP-FN.

Paucar Chappa había sido denunciado por el fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, por el presunto delito de rehusamiento de actos funcionales al no investigar un presunto audio donde se pide su remoción del ‘Caso Cocteles’.

Resolución que oficializa el cambio del fiscal adjunto supremo provisional Marcial Paucar. (Foto: El Peruano)

Pérez Gómez detalló que en la oficina de la Fiscalía de la Nación existe información de un audio en que una persona ligada a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, solicita al jefe de la Autoridad Nacional de Control, Antonio Fernández Jerí, “sacarlo” del cargo en el equipo especial.

Alegó que Marcial Páucar “ilegalmente omitió realizar los actos de su función en el Despacho de la Fiscalía de la Nación – Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales” y lo acusó del presunto delito de encubrimiento real al obstaculizar la averiguación del hecho punible que involucra a Fernández Jerí.

Otro de los cambios efectuados por Tomás Gálvez es del fiscal adjunto supremo provisional Hernán Mendoza, quien estaba adscrito al Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación.

Según la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2977-2025-MP-FN, Mendoza Salvador fue enviado a la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, destacándolo para que preste apoyo al fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial del caso Lava Jato.

Resolución que oficializa el cambio del fiscal supremo provisional Hernán Mendoza. (Foto: El Peruano)

Otro de los cambiados es el fiscal adjunto supremo titular Luis Arturo Ballón Segovia, designado en la Primera Fiscalía Suprema Penal, y que había sustentado, en junio pasado, un pedido ante el Poder Judicial para suspender temporalmente como fiscal suprema a Patricia Benavides, por 36 meses.