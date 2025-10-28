Escucha la noticia
Don Bajadón, la sanguchería que llevó a otro nivel el concepto de la "bajona" y lleva una década en Barranco
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Hace 15 años, Joseph Bustamante decidió dejar atrás el negocio del calzado para aventurarse en una propuesta gastronómica que cambiaría por completo su vida. Así nació Don Bajadón, una sanguchería criolla que apuesta por insumos autóctonos y una identidad marcadamente peruana. Reconocida por sus cremas elaboradas con ajíes, hierbas y frutas, se ha convertido en el refugio perfecto para quienes buscan saciar las “bajonas” después de una noche bohemia en Barranco. En Provecho, conversamos con el fundador de esta emblemática sanguchería.