México y Perú, dos culturas famosas por su buena gastronomía, se unen en una barra. Y es que Tlecan y Arca, dos de los mejores bares del país de América del Norte, traerán a Lima esta semana una muestra de sus estupendos destilados, ingredientes únicos y talentosos creadores.

Las barras de María Mezcal y El Infusionista, dos de los mejores bares de la ciudad, recibirán a los bartenders representantes de estos dos destacados espacios mexicanos este 3 y 4 de julio.

Tlecan es un bar especializado en mezcal y ocupa el puesto 10 en la lista norteamericana de los 50 Best Bars. El éxito de Tlecan radica en su concepto único. “Tlecan” es una palabra en náhuatl que significa “lugar de fuego”. En su espacio, ubicado en el famoso barrio de Roma en México, no se muestran botellas sino ollas de barro rellenas de botanas. La música de fondo es cumbia y corridos, y su coctelería se basa en mezcal, tequila y pulque.

Este miércoles 3 de julio, Tlecan presentará su propuesta en María Mezcal, conocido por su propuesta de espíritu mexicano y su oferta de tequila, mezcal, cervezas mexicanas, tacos y quesadillas.

Arca, por su parte, está en el lugar 37 y, junto con el restaurante con el que hace dupla, forma parte de la prestigiosa Guía Michelin recientemente reconocida en México. Arca, además de ser un bar, es un hermoso restaurante ubicado en el balneario de Tulum. Como restaurante, ocupa el puesto 28 en la lista de los 50 Best Latinoamérica. Arca también fue nominado entre los cuatro finalistas en la categoría Best International Restaurant de los premios Tales Of The Cocktail en Estados Unidos.

Su excelencia en cócteles creativos y únicos se presentará en El Infusionista este jueves 4 de julio.

Las reservas para ambos eventos ya están abiertas en @maria_mezcal y @el_infusionista.