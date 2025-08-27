Perú clasificó a los cuartos de final del Mundial de desayunos del ‘streamer’ Ibai Llanos, y lo hizo batiendo un récord, según anunció el español en su cuenta oficial de TikTok.
“Perú viene de grabar su enfrentamiento a México haciendo récord de votos: 2,5 millones de votos que tuvo el desayuno peruano”, contó Ibai Llanos en el video en el que anunció que el siguiente enfrentamiento de Perú en su competencia gastronómica digital será Ecuador.
Las votaciones de la primera etapa del Mundial de desayunos cerraron el 27 de agosto. Otros países que lograron superar el millón de votos fueron: México, Ecuador, Guatemala y Bolivia.
Estos serán los países que se enfrentarán en los cuartos de final:
- Perú vs. Ecuador
- Venezuela vs. Colombia
- Bolivia vs. Argentina
- España vs. Chile
¿Cómo votar?
Las votaciones de todas las competencias serán a través de la cuenta de Tiktok de Ibai Llanos, donde ganará el país que tenga más likes en el comentario del ‘streamer’.
Para votar por Perú, deberás darle ‘like’ al comentario de Ibai Llanos que dice “Perú”.
Hasta el cierre de esta nota, Perú sumaba 659 mil ‘likes’ en su versus frente a Ecuador.
