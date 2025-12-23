En un entorno donde la experiencia del cliente se ha convertido en el principal diferenciador del sector telecomunicaciones, Claro Perú reafirma su liderazgo. Así lo confirma el Ranking de Calidad de Atención al Usuario 2025-S1, elaborado por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) que ubica a la compañía en el primer lugar del sector con una calificación global de 14.2 sobre 20, la más alta entre las operadoras evaluadas.

La evaluación de OSIPTEL analiza dimensiones como accesibilidad, digitalización, capacidad de respuesta, empatía, veracidad de la información, así como efectividad y oportunidad. Claro destacó en varios de estos indicadores, posicionándose como referente en atención digital.

El ranking de OSIPTEL no solo mide resultados sino también la evolución de las empresas en el tiempo. En ese contexto, Claro no solo lidera el resultado global, sino que mantiene un desempeño sólido en dimensiones para la experiencia del usuario.

Uno de los pilares de este liderazgo es la digitalización, dimensión en la que Claro Perú ocupa nuevamente el primer lugar, con un puntaje de 17.70, superando la meta establecida por el regulador. Este indicador mide el uso efectivo de canales digitales —como WhatsApp, plataformas web y otros canales no presenciales— para la realización de consultas y trámites, reflejando una mayor adopción tecnológica por parte de los usuarios.

Otro de los indicadores donde Claro Perú se ubica en el primer lugar es veracidad, con una calificación de 15.50, superando nuevamente la meta de desempeño. Esta dimensión evalúa la capacidad de los asesores para brindar información correcta, clara y confiable, así como la percepción del usuario respecto a la transparencia del servicio recibido, un atributo clave para fortalecer la confianza en el sector.

Digitalización al servicio de una mejor experiencia

El liderazgo de Claro Perú en digitalización no es casual. La compañía ha apostado por canales digitales más robustos, disponibles y funcionales, los cuales permiten a los usuarios realizar trámites y consultas de manera más ágil, reduciendo tiempos de espera y facilitando el acceso a la información desde cualquier lugar.

Este enfoque responde a un cambio estructural en las expectativas de los usuarios, quienes hoy valoran soluciones rápidas, autogestionables y confiables. De acuerdo con OSIPTEL, el incremento en el uso de canales digitales ha sido uno de los principales motores de mejora en la calidad de atención a nivel nacional, y Claro Perú se ubica a la vanguardia de este proceso.

En definitiva, liderar el ranking de calidad de atención no solo implica un reconocimiento, sino también una responsabilidad: elevar el estándar del sector. Los resultados de OSIPTEL confirman que Claro Perú ha logrado consolidar un modelo de atención que combina tecnología, procesos eficientes y foco en el usuario, generando impactos positivos tanto en la experiencia del cliente como en la percepción del servicio.

De esta manera, Claro Perú reafirma su posición como referente del sector telecomunicaciones en el país, marcando el camino hacia una atención más moderna, eficiente y centrada en las personas.

Reportaje publicitario

Fuente: https://www.osiptel.gob.pe/portal-del-usuario/noticias/claro-movistar-entel-o-bitel-qu%C3%A9-empresa-operadora-obtuvo-la-nota-m%C3%A1s-baja-en-la-rapidez-para-atender-a-usuarios/