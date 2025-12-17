Claro continúa apostando de manera sostenida por el desarrollo de las telecomunicaciones en el país, con inversiones que se traducen directamente en una mejor experiencia para millones de peruanos. Esta visión de largo plazo le permite seguir mejorando la forma en que las personas se comunican, trabajan, estudian y acceden a nuevas oportunidades.

De acuerdo con cifras del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), durante los nueve primeros meses de 2025 las inversiones del sector telecomunicaciones alcanzaron los S/ 2,199 millones, lo que representa un crecimiento de 26.8 % frente al mismo periodo del año anterior. En este contexto, Claro concentró cerca del 30 % del total de inversiones del sector, reafirmando su liderazgo y su compromiso con el país.

Estas inversiones tienen un impacto directo en los clientes. Por un lado, permiten seguir ampliando y fortaleciendo la cobertura, llevando conectividad a más localidades y asegurando una red cada vez más moderna, estable y confiable. Por otro, impulsan la mejora continua de la atención al cliente, con procesos más ágiles, canales optimizados y un ecosistema de servicio pensado para acompañar mejor a las personas en cada momento.

Asimismo, esta apuesta se refleja en más y mejores beneficios para los usuarios, como Full Claro, con una propuesta integral que reúne conectividad y ventajas exclusivas. Ser Full Claro significa tener un plan de Claro Hogar (internet fijo) y un plan móvil Postpago de Claro. Al combinar ambos servicios, pueden acceder automáticamente a una experiencia potenciada con más velocidad, gigas, descuentos y beneficios exclusivos, sin pagar más.

Ser la empresa líder en inversión del sector por más de cinco años consecutivos no es solo un reconocimiento a su solidez, sino una muestra clara de su propósito: mejorar la vida de los peruanos a través de las telecomunicaciones.

Con esta visión, el sector telecomunicaciones continúa consolidándose como un pilar clave para el desarrollo del país, y Claro reafirma su compromiso de seguir invirtiendo para que más peruanos accedan a una mejor conectividad y a mayores oportunidades.

