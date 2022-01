Conforme a los criterios de Saber más

“You Who Cannot See, Think of Those Who Can” es el nombre del cuarto capítulo de la segunda temporada de “Euphoria” que HBO Max estrena este 30 de enero en su plataforma. En esta nueva entrega, según lo que nos revela el tráiler, Rue comienza abriendo una maleta llena de droga que debe vender como parte de su nueva etapa como traficante. “Dios, solo espero que Jules no se entere de lo que estoy a punto de hacer”, se le oye decir al personaje interpretado por Zendaya.





Por otro lado, Cal, sumamente afectado con los cuestionamientos que su hijo Nate le hace sobre su vida, le dice que “seamos honestos, pues todos vivimos una doble vida”.

Segundos después, la relación entre Cassie, Nate y Maddie, revelará los claros y oscuros que padece. “¿Sabías que te amaba? No hablo de obsesiones ni de peleas, estoy hablando de amor”, le dice Maddie a Nate en una escena que parece marcar el colapso definitivo entre ambos.

Finalmente, en la fiesta de cumpleaños de Maddy, el acercamiento entre Jules y Elliot parece crecer hasta el punto de volverse cómplices en un asunto delicado. En la escena final, Rue, quien parece haber tocado fondo de verdad, entra en una iglesia, en lo que algunos dicen parece ser un funeral. Llorando, el personaje principal de la serie solo atina a decir te amo mientras toma una dosis fuerte de pastillas.

LA SINOPSIS OFICIAL

En la fiesta de cumpleaños de Maddy , las relaciones se celebran y cuestionan. Mientras tanto, Jules recurre a Elliot en busca de consejo y Cal hace un viaje por el camino de la memoria.

¿QUÉ VIMOS EN EL CAPÍTULO 3?

Ruminations: Big and Little Bullys " se llama el tercer episodio de la segunda temporada de “Euphoria” y fue estrenado el 23 de enero en HBO Max. En esta entrega, la historia hizo una retrospectiva a la vida de niño de Cal (Eric Dane), sus primeros amores, sus primeras atracciones. Ahí pudimos entender un poco mejor a este personaje tan cuestionado en la actualidad.

También vimos la recaída de Rue con las droga y la oportunidad de negocio que cree haberse abierto. Obviamente, siempre relacionada con el tema del tráfico y la delincuencia.

DATOS

-“You Who Cannot See, Think of Those Who Can” (Tú que no puedes ver, piensa en los que pueden) es el cuarto episodio de la segunda temporada de “Euphoria” y el decimocuarto episodio de la serie en general. Se estrena el 30 de enero de 2022 en HBO y HBO Max.

-La primera temporada de “Euphoria” también está disponible en HBO y HBO Max.

-Puedes mirar el tráiler en este LINK.

