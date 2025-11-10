“Macross Plus”, una de las obras más influyentes de la animación japonesa, se proyectará por primera vez en cines de Perú para conmemorar su 30 aniversario.

La cinta, dirigida por Shōji Kawamori, quien es conocido por ser el creador de “The Super Dimensión Fortress Macross” y colaborar en producciones como “Transformers”, “Ghost in the Shell” y “Cowboy Bebop”, se presenta en una versión remasterizada. La producción es considerada un título significativo en la historia del anime debido a su desarrollo técnico visual y su estructura narrativa.

La trama de la película se desarrolla en el año 2040, tres décadas después de un conflicto entre humanos y Zentradi. En este contexto de calma aparente, el relato se centra en la competencia de dos pilotos de élite, Isamu Dyson y Guld Goa Bowman, quienes participan en un proyecto militar de riesgo. A la par de la misión, ambos personajes experimentan la reaparición de conflictos personales y emocionales que los vinculan.

La música de la cinta es obra de la compositora Yoko Kanno*, conocida por sus trabajos en “Cowboy Bebop” y “Wolf’s Rain”. “Macross Plus” combina los géneros de acción, drama, romance y ciencia ficción.

El estreno en el territorio peruano está programado para llevarse a cabo del 13 al 16 de noviembre.

Las proyecciones serán realizadas en las salas de cine de la cadena Cineplanet. La presentación es una proyección exclusiva organizada por la compañía Arcade Media. El evento representa una oportunidad para los seguidores del anime de ver la producción en el formato de pantalla grande.